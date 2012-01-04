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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۲۶

کاظمی:

مراغه دارای رتبه نخست تولید عسل آذربایجان شرقی است

مراغه دارای رتبه نخست تولید عسل آذربایجان شرقی است

مراغه – خبرگزاری مهر: مدیر جهادکشاورزی مراغه از جایگاه نخست این شهرستان در تولید عسل آذربایجان شرقی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد کاظمی با بیان اینکه 20 درصد عسل آذربایجان‌شرقی در شهرستان مراغه تولید می شود گفت: هزار و 575 تن عسل از 172 هزار کلنی کندوی بومی و مدرن این شهرستان بعمل آمده است.

وی متوسط تولید عسل در کندوهای بومی و مدرن این شهرستان را به ترتیب 4.5 و 12.5  کیلوگرم اعلام کرد و افزود: زنبورداری در مراغه برای 700 نفر به صورت مستقیم ایجاد اشتغال کرده است.

مدیرجهادکشاورزی مراغه با بیان اینکه بیش از 50 درصد عسل تولیدی مراغه در شهرستان‌های استان و به ویژه در تهران به فروش می‌رسد، تصریح کرد: عسل تولیدی مراغه یکی از بی‌نظیرترین عسل‌های کشور است.

وی با بیان اینکه عسل تولید شده مراغه در مراتع سهند به دلیل پایین بودن رطوبت، از مرغوبیت و مشتری پسندی زیادی برخوردار است ادامه داد: منطقه اطراف سهند از توانمندی بالایی برای رشد و گسترش بخش دام بویژه صنعت زنبورداری برخوردار بوده و با توجه به وجود دشتهای گسترده و باغ گل و آب وهوای مناسب در شهرستان مراغه، زمینه برای گسترش صنعت زنبورداری فراهم می شود.

کاظمی افزود: با حمایت دولت و از محل منابع هدفمندسازی یارانه ها، زنبورداران شهرستان مراغه زیرپوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرند.
 

کد مطلب 1501341

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