مراغه دارای رتبه نخست تولید عسل آذربایجان شرقی است

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد کاظمی با بیان اینکه 20 درصد عسل آذربایجان‌شرقی در شهرستان مراغه تولید می شود گفت: هزار و 575 تن عسل از 172 هزار کلنی کندوی بومی و مدرن این شهرستان بعمل آمده است.

وی متوسط تولید عسل در کندوهای بومی و مدرن این شهرستان را به ترتیب 4.5 و 12.5 کیلوگرم اعلام کرد و افزود: زنبورداری در مراغه برای 700 نفر به صورت مستقیم ایجاد اشتغال کرده است.

مدیرجهادکشاورزی مراغه با بیان اینکه بیش از 50 درصد عسل تولیدی مراغه در شهرستان‌های استان و به ویژه در تهران به فروش می‌رسد، تصریح کرد: عسل تولیدی مراغه یکی از بی‌نظیرترین عسل‌های کشور است.

وی با بیان اینکه عسل تولید شده مراغه در مراتع سهند به دلیل پایین بودن رطوبت، از مرغوبیت و مشتری پسندی زیادی برخوردار است ادامه داد: منطقه اطراف سهند از توانمندی بالایی برای رشد و گسترش بخش دام بویژه صنعت زنبورداری برخوردار بوده و با توجه به وجود دشتهای گسترده و باغ گل و آب وهوای مناسب در شهرستان مراغه، زمینه برای گسترش صنعت زنبورداری فراهم می شود.

کاظمی افزود: با حمایت دولت و از محل منابع هدفمندسازی یارانه ها، زنبورداران شهرستان مراغه زیرپوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرند.

