مشهد برای پذیرایی از زائران دهه آخر صفر آماده شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فتح الله زمانیان صبح چهارشنبه در نشست مشترک خبری، متولیان حمل ‌ونقل درون و برون شهری در پایانه مسافربری امام‌رضا(ع) مشهد اظهارکرد: حضور هیئت های عزادار در روزهای آخر صفر، ترافیک را در این شهر دوچندان می‌سازد، به خصوص که گاه هیئت های بدون هماهنگی با پلیسی راهنمایی و رانندگی ناگهان از خیابان فرعی وارد خیابان اصلی شده و مسیر را مسدود می‌کند.

نیروهای راهنمایی و رانندگی دهه آخر صفر آماده باش هستند

وی از آماده باش نیروهای راهنمایی و رانندگی در این ایام خبر داد و گفت: هیئت های باید پیش از حرکت در مسیر هماهنگی‌های لازم را صورت دهند تا از ایجاد گره‌های ترافیکی جلوگیری شود.

زمانیان از شهروندان نیز خواست تا در این ایام از تردد بی‌ مورد به هسته مرکزی شهر اجتناب کنند و تاحد امکان از حمل ‌و ‌نقل عمومی استفاده نکنند.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی نیز در خصوص تمهیدات ویژه دهه آخر صفر عنوان داشت: در پایانه معراج، ایستگاه ثبت ساعت خواهیم داشت تا از شکل ‌گیری صفوف طولانی اتوبوس‌ها در پایانه مرکزی جلوگیری شود.

سرهنگ یوسف پورعلی افزود: در سه روز آخر صفر، تیم‌های کمکی به ترمینال برای ثبت ساعت اتوبوس‌ها ارسال می‌شوند تا این امر سرعت بیشتری یابد.

پیش فروش بلیت به مشهد بهمن ماه آغاز می شود

معاون حمل‌ و ‌نقل پایانه‌های خراسان رضوی نیز اظهار داشت: 10 درصد مسافران کشور و55 درصد مسافران استان به مشهد را حمل‌ و ‌نقل پایانه‌های مسافربری پوشش می‌دهد.

شهامت ادامه داد: در دهه آخر صفر به ‌ویژه سه روز آخر، مسافران زیادی وارد مشهد می‌شوند و باید برای بازگشت خود تدابیر لازم را بیندیشند.

وی به پیش‌فروش بلیت اتوبوس از یکم تا 10 بهمن ماه و ایجاد وب کیوسکهای لیست انتظار و سفرهای دربستی از تمام نقاط کشور به مشهد و ناوگان کمکی از شهرهای دیگر مانند اصفهان، یزد، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و جنوبی خبر داد.

وی افزود: اینکه زائران بدون برنامه‌ریزی اقدام به سفر به مشهد می‌کنند و همزمان قصد خروج از شهر را دارند، مسئله‌ای است که احتمال بروز مشکلات برای زائران را تشدید می‌کند.

زائران پیش از حرکت بلیت اینترنتی بخرند

شهامت ادامه داد: اگر زائران پیش از حرکت اقدام به خرید اینترنتی بلیت کرده و یا به دفاتر فروش بلیت مراجعه کنند، موجب می‌شود با آسودگی و بدون هیچ نگرانی از بابت بازگشت به این سفر عزیمت کنند.

وی همچنین گفت: سال گذشته زائران زیادی به صورت پیاده وارد مشهد شدند که پیش بینی‌ها حاکی است امسال با توجه به چند روز تعطیلی نیز افزایش زائر پیاده را داشته باشیم، به همین دلیل با استان‌های مجاور برای دریافت سرویس‌کمکی هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است.

مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد نیز با بیان اینکه پایانه ها یک نقطه اتصال بین ارتباطات درون شهری و برون شهری و نقطه آغازین تماس زائران و مسافران با شهرهستند، گفت: طی هماهنگی به عمل آمده با سازمانهای اتوبوسرانی و تاکسیرانی نسبت به تقویت و اختصاص اتوبوس و سرویس دهی درون شهری به وسیله تاکسی به هیئتهای عزاداری و کاروانها اقدام شده است.

محسن شریعتی از آماده باش شبانه روزی تمامی نیروها و واحدهای خدماتی این سازمان در طول دهه آخر صفر خبر داد و افزود: در همین راستاطی هماهنگی با پلیس انتظامی و راهور با تقویت نیروهای آماده ارائه خدمات و تامین امنیت زائران و مسافران و همچنین رفع ترافیک مبادی ورودی و خروجی پایانه هستند.

پایانه ابریشم و معراج آماده سرویس دهی به زائران است

وی همچنین از آمادگی سرویس دهی پایانه های مسافربری معراج و راه ابریشم به زائران و مسافران خبر داد و اظهار داشت: دوربین های نظارت تصویری به صورت شبانه روزی به منظور تامین امنیت در پایانه فعال هستند.

وی اظهارداشت: در دهه آخر صفر سال گذشته آمار ورود مسافر در کل پایانه ها به ترتیب 875 هزارو 62 نفر مسافر و 41 هزارو 952 دستگاه اتوبوس بوده و این در حالی است که 735 هزارو598 نفر مسافر با 26 هزار و 250 دستگاه اتوبوس از طریق پایانه مسافربری امام رضا(ع) خارج شده اند.

مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری مشهد ادامه داد: در ایام غدیر پیک بین دو هزار تا دو هزارو 500 اتوبوس از پایانه مسافربری امام‌رضا(ع) ورود و خروج زائران را به عهده دارند، اما در سال گذشته در سه روز آخر صفر، روزانه 4هزار اتوبوس به پایانه مرکزی وارد شد و امسال نیز پیش‌بینی همین میزان البته بین 4 تا 5 درصد افزایش را پیش بینی می کنیم.

شریعتی بیان کرد: در همین حال 78درصد مسافران از طریق پایانه امام رضا(ع)،17درصد از طریق پایانه معراج و 5 تا 6 درصد از طریق پایانه راه ابریشم جابه جا می شوند.