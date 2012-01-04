9 نفر در اردبیل بر اثر سوختگی جان باختند

بهزاد ولیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که هشت نفر بر اثر سوختگی جان باخته بودند، 12.5 درصد افزایش یافته است.

به گفته مدیرکل پزشکی قانونی استان پنج نفر از فوت شدگان ناشی از سوختگی در این استان مرد و چهار نفر زن بوده اند.

وی با بیان اینکه در این مدت بیشترین آمار مرگ ناشی از سوختگی با سه فوتی در فروردین ثبت شده است، اضافه کرد: در آبان امسال یک زن بر اثر سوختگی در این استان جان باخته‌ است.

افزایش 40 درصدی مرگ بر اثر گازگرفتگی

ولیزاده همچنین با اشاره به افزیش 40 درصدی فوت بر اثر مسمومیت گاز در استان یادآور شد: در هشت ماهه امسال 14 نفر در استان اردبیل بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوت شدگان ناشی از گاز گرفتگی 10 نفر بود، 40 درصد افزایش یافته است.

وی مجموع فوت شدگان ناشی از گازگرفتگی را پنج زن و 9 مرد عنوان کرد و ابراز داشت: این تعداد در آبان امسال چهار نفر بوده که از این تعداد دو نفر مرد و دو نفر زن هستند.

