100 میلیون فوت مکعب گاز آماده تحویل به قشم و کیش است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعظیم ندیمى فرخ بیان داشت: پروژه NGL سیرى بخشى از استراتژى شرکت ملى نفت ایران براى ممانعت از سوختن گازهاى همراه نفت در مناطق خشکى و دریایى است که از آن به عنوان نوفلرینگ یاد مىشود، در این طرح که حاصل تفکر اقتصادى و زیست محیطى شرکت ملى نفت ایران است خاموش شدن مشعلهاى فرزوان گازهاى همراه نفت در منطقه خلیج فارس هم جزو اهداف تعیین شده و طرح NGL سیرى هم بخشى از این طرح کلى است.
وى یادآور شد: در طرحNGL سیرى برنامهریزى شده تا 140 میلیون فوت مکعب گازهاى همراه نفت منطقه عملیاتى سیرى وارد کارخانه فرآورش در جزیره سیرى شده و در نهایت مجموعهاى سودآور از محصولات اقتصادى از آن خارج شود.
به گفته ندیمى فرخ پس از انجام مطالعات اولیه و مفهومى این طرح از سوى یک شرکت اروپایى، قرار شد شرکت ایرانى OIEC مسوولیت ساخت تاسیسات NGL سیرى را برعهده داشته باشد و امروز در شرایطى که این طرح به مرز راهاندازى نهایى رسیده، مىتوان گفت که بزرگترین پروژه جمعآورى گازهاى همراه نفت در خلیج فارس با توان و تخصص ایرانى ساخته شده و آماده بهرهبردارى است.
مجرى طرح NGL سیرى عنوان کرد: کارخانه فرآورش گازهاى همراه نفت سیرى آمادگى پذیرش روزانه 140 میلیون فوت مکعب گاز ورودى را دارد، این میزان گاز در نهایت به 100 میلیون فوت مکعب گاز خشک آماده مصرف در شبکه ملى گاز و چندین محصول اقتصادى ارزشمند تبدیل خواهد شد.
وى یادآور شد: علاوه بر گاز خشک، روزانه 101 میلیون فوت مکعب متان، 16 میلیون فوت مکعب اتان، هزار و 267 بشکه میعانات گازى، بیش از هزار 300 بشکه پنتان،سه هزار و 600 بشکه بوتان و شش هزار و 723 بشکه پروپان از جمله محصولات ارزشمند حاصل از اجراى پروژه NGL سیرى خواهد بود.
ندیمى فرخ گفت: پروژه NGL سیرى یکى از کاملترین طرحهاى جمعآورى، استحصال، فراورش و ذخیرهسازى گاز و محصولات گازى است به گونهاى که گازهاى همراه نفت پس از میادین الوند، سیوند، ایلام و اسفند در خلیج فارس، از طریق سکوهاى نصر، ایلام و نصرت جمعآورى و به جزیره سیرى منتقل مىشوند، سپس در کارخانه NGL وارد سیستم شده و ضمن جداسازى گازهاى سولفوره و نمزدایى در برجهاى مختلف عملیات شکست انجام مىگیرد.
مجرى طرح NGL سیرى تصریح کرد: از نظر برق مصرفى، تاسیسات NGL سیرى واحدى خودکفا محسوب مىشود چرا که در تاسیسات جانبى این طرح چهار واحد تولید الکتریسیته در مجموع روزانه 30 مگاوات برق تولید مى کند.
به اعتقاد ندیمىفرخ یک تفاوت بارز کارخانه NGL با سایر پالایشگاههاى گازى کشور تولید مستقل برق، استفاده از گاز تولیدى خود کارخانه در تولید برق و خودکفایى در نیاز به برق است.
وى اذعان کرد: براى ذخیرهسازى محصولات تولیدى در کارخانه NGL سیرى مخازن دوجداره ذخیرهسازى با ظرفیتى بیش از 450 هزار بشکه ایجاد شده است.
ندیمى فرخ تاکید کرد: مقدمات ارسال گاز خشک تولیدى در کارخانه NGLسیرى به جزایر کیش و قشم فراهم شده و با راه اندازى نهایى این طرح به دلیل تکمیل بودن خطوط انتقال گاز از جزیره سیرى به جزایر قشم و کیش امکان تامین نیازهاى بخش خانگى و صنعتى در این دو جزیره خلیج فارس وجود دارد.
وى با اشاره به اینکه هم اکنون 98.2 درصد از کار ساخت پروژه NGL سیرى انجام شده، گفت: کل سرمایهاى که در این طرح صرف شده پس از 12 تا 18 ماه از بهرهبردارى آن و با عرضه محصولات اقتصادى پرارزش حاصل از آن مستهلک خواهد شد و به همین دلیل مىتوان NGL سیرى را یکى از اقتصادىترین طرحهاى تولید انرژى در منطقه خلیج فارس لقب داد.
ندیمى فرخ اعلام کرد: شرکت نفت فلات قاره ایران درصدد است تا طرح NGL سیرى را به عنوان گام نخست از اجراى استراتژى بزرگ شرکت ملى نفت ایران براى خاموش ساختن مشعلهاى گازى در منطقه خلیج فارس اجرا و به حرکت پیشتازانه خود در عرصه تولید صیانتى و حفظ محیط زیست ادامه دهد.
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