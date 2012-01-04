به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، ائتلاف بین دینی رودآیلند اظهار داشت که امشب چهارشنبه 4 ژانویه ( 14 دی ماه) مراسم نیایش ویژه ای برای مقابله با فقر به وسیله ایمان در محل مجلس ایالتی برگزار می کند.

رهبران این ائتلاف بین دینی اظهار داشتند که از قانونگذاران می خواهند با حکمت و شفقت فعالیتهای خود را آغاز کنند.

نرخ بیکاری در این ایالت بالاترین میزان را در سراسر آمریکا دارد و میزان آن به 5/10 درصد می رسد. آمارها نشان می دهند که 12 درصد از ساکنان رودآیلند در فقر زندگی می کنند.

رودآیلند ایالتی است در شمال شرقی آمریکا و یکی از ایالت‌های نیوانگلند است که پایتخت و شهر مهم آن پراویدنس است.

