نایب رئیس و هیئت رئیسه کشتی آذربایجان شرقی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به همین دلیل طی حکمی از طرف علی اکبر وظیفه خواه سرپرست کشتی آذربایجان شرقی حسین حاج حسینلو به سمت نایب رئیس این هیئت منصوب شد.

گفتنی است حسین حاج حسینلو از مدیران باسابقه استان و از کشتی گیران سالهای دور آذربایجان است.

لازم به ذکر است لیست پنج نفره اعضای هیئت رئیسه کشتی آذربایجان شرقی اعلام شده است که در این لیست نامهایی چون شهرام دبیری رئیس شورای اسلامی شهر تبریز، حبیب شیری آذر عضو شواری اسلامی تبریز، لواسانی رئیس اسبق شورای اسلامی شهر تبریز، جمشید برزگر مدیرعامل شرکت بتن کاوه آذربایجان و بایرام مددی مدیر عامل شرکت تُرک تجارت خاورمیانه به چشم می خورد.

پیش از این کاظم اسماعیلی در سمت دبیر و مهدی شیرازی فر به سمت مسئول روابط عمومی هیئت کشتی آذربایجان شرقی معرفی شده بودند.