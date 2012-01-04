روند اجرای مراحل پایانی پل انبار نفت بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود وحیدی عضو شورای اسلامی شهر، علی اصغر کمالی زاده معاون خدمات شهری شهرداری کرج و علی اصغر صلواتی معاون حمل و نقل شهرداری از منطقه فردیس کرج بازدید کردند.

در این بازدید مسئولان مشکلات موجود در بخشهای خدمات شهری و حمل و نقل منطقه فردیس را بررسی کردند و راهکارهای لازم را برای رفع این مشکلات ارائه دادند.



همچنین در بخش دیگری از بازدید مذکور، مسئولان با حضور در محل اجرای پروژه پل انبار نفت، روند اجرای مراحل پایانی این پروژه را بررسی کردند.



با توجه به برنامه ریزی های انجام گرفته، مقرر شده است که تقاطع غیر همسطح انبار نفت در منطقه فردیس کرج، در ایام دهه فجر افتتاح و بهره برداری شود.

در حال حاضر این پروژه دارای 70 درصد پیشرفت فیزیکی و مراحل پایانی آن در حال انجام است.



