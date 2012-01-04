مدیران صنایع کشاورزی سراسر کشور در کرج گرد هم آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین گردهمایی مدیران صنایع کشاورزی سراسر کشور با حضور معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی در کرج برگزار شد.



مهندس سید رحیم سجادی با قدردانی از زحمات مدیران صنایع کشاورزی استانها گفت: یکی از موضوعات مهم در حال بررسی این وزارتخانه، موضوع صنایع کشاورزی است.



وی با توصیه به مدیران صنایع کشاورزی برای توسعه آن دسته از صنایع که زمینه تولید و سودآوری را در منطقه خود دارند، افزود: موضوع آموزش نیروی انسانی در بخش صنایع کشاورزی نیز باید مورد توجه ویژه مدیران صنایع کشاورزی قرار گیرد.



معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی در پایان با اشاره به برخی نگرانیهای مدیران صنایع کشاورزی در زمینه ارائه تسهیلات از سوی بانکها گفت: هرچند مشکلاتی در این خصوص و اجرای آبیاری تحت فشار وجود دارد، در مجموع بانکها و به ویژه صندوق حمایت از بخش کشاورزی خوب عمل کرده اند.

دومین گردهمایی مدیران صنایع کشاورزی سراسر کشور با هدف اتخاذ راهکارهای عملی برای تحقق اهداف کمی تعیین شده برای اشتغال صنایع تکمیلی طی دو سال اول برنامه پنجم توسعه کشور در سالن اجتماعات معاونت آب و خاک و صنایع مستقر در کرج برگزار شد.





