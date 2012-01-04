توجه به بخش خصوصی اولویت اتاق شیراز در حمایت از کاندیداها

فریدون فرقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک شدن به زمان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از اولویتهای بخش خصوصی اقتصادی شیراز حمایت از نمایندگانی است که توجه به توسعه فعالیتهای اقتصادی و رفع مشکلات آنان را در اولویت قرار دهند.

وی ادامه داد: زمانیکه نماینده ای از بخش خصوصی در مجلس حضور داشته باشد به طور یقین می تواند مشکلات موجود در راه سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های بخش خصوصی را از میان بردارد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شیراز با بیان اینکه تا این لحظه نامزدی از بخش خصوصی استان برای حضور در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی معرفی نشده، افزود: حضور حد اکثری در انتخابات وظیفه همگان است که در این راستا بخش خصوصی استان نیز اعلام آمادگی کرده است.

فرقانی تاکید کرد: هر کدام از نامزدهای حضور در انتخابات که تفکرات آنان با تفکرات بخش خصوصی و اقتصادی استان همخوانی داشته باشد مورد حمایت هستند.

وی یادآور شد: طی چند سال گذشته استان فارس مسیر صنعتی شدن را در پیش گرفته که در این مسیر حضور و توسعه فعالیت بخش خصوصی و سرمایه گذاران صنعتی به آماده بودن زمینه ها و قوانین بستگی دارد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شیراز با بیان اینکه تعدادی از نمایندگان شیراز در دور هشتم مجلس شورای اسلامی حمایت های مناسبی را از بخش خصوصی استان انجام دادند، گفت: تعداد زیاد نمایندگان فارس در مجلس این پتانسیل را فراهم می کند که در صورت هماهنگ بودن آنان بسیاری از مشکلات بخش اقتصادی استان برطرف شود.