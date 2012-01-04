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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۱۹

فرقانی به مهر مطرح کرد:

توجه به بخش خصوصی اولویت اتاق شیراز در حمایت از کاندیداها

توجه به بخش خصوصی اولویت اتاق شیراز در حمایت از کاندیداها

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شیراز گفت: از کاندیداهایی که به بخش خصوصی و توسعه اقتصادی استان توجه داشته باشند حمایت می کنیم.

فریدون فرقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک شدن به زمان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از اولویتهای بخش خصوصی اقتصادی شیراز حمایت از نمایندگانی است که توجه به توسعه فعالیتهای اقتصادی و رفع مشکلات آنان را در اولویت قرار دهند.

وی ادامه داد: زمانیکه نماینده ای از بخش خصوصی در مجلس حضور داشته باشد به طور یقین می تواند مشکلات موجود در راه سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های بخش خصوصی را از میان بردارد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شیراز با بیان اینکه تا این لحظه نامزدی از بخش خصوصی استان برای حضور در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی معرفی نشده، افزود: حضور حد اکثری در انتخابات وظیفه همگان است که در این راستا بخش خصوصی استان نیز اعلام آمادگی کرده است.

فرقانی تاکید کرد: هر کدام از نامزدهای حضور در انتخابات که تفکرات آنان با تفکرات بخش خصوصی و اقتصادی استان همخوانی داشته باشد مورد حمایت هستند.

وی یادآور شد: طی چند سال گذشته استان فارس مسیر صنعتی شدن را در پیش گرفته که در این مسیر حضور و توسعه فعالیت بخش خصوصی و سرمایه گذاران صنعتی به آماده بودن زمینه ها و قوانین بستگی دارد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شیراز با بیان اینکه تعدادی از نمایندگان شیراز در دور هشتم مجلس شورای اسلامی حمایت های مناسبی را از بخش خصوصی استان انجام دادند، گفت: تعداد زیاد نمایندگان فارس در مجلس این پتانسیل را فراهم می کند که در صورت هماهنگ بودن آنان بسیاری از مشکلات بخش اقتصادی استان برطرف شود.

کد مطلب 1501361

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