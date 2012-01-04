تسهیلات گردشگری برای 17 هزار پرستار فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب قدسیان سرشت افزود: همان طور که قبلاً اعلام شده بود سازمان نظام پرستاری با عقد قرارداد با بخش خصوصی تسهیلاتی را برای سفرهای زیارتی و سیاحتی پرستاران فراهم می کند که در این مسیر قرارداد سازمان با هتل آپارتمان مینای مشهد از 15 دی امسال به مدت یکسال منعقد شد.

وی گفت: بر این اساس اولین گروه پرستاران برای استفاده از این تسهیلات و زیارت بارگاه امام رضا(ع) از امروز به شهر مقدس مشهد مشرف می شوند.

معاون سازمان نظام پرستاری ادامه داد: با توجه به یکساله بودن قراردادسازمان نظام پرستاری با این هتل هزینه اقامت در این هتل برای پرستاران کمتر از نرخ معمولی است و به خصوص این هزینه در ایام پیک سفرها به نسبت نرخ هتلها در ایام پیک بسیار مناسب است.

وی گفت: هزینه غذا و رفت و آمد سفر کاملاً به عهده کادر پرستاری متقاضی است اما هزینه اقامت کمتر از میزان معمول است و به خصوص این هزینه برای ایام غیر پیک نیم بها محاسبه می شود.

وی افزود: این خدمات برای اعضای سازمان نظام پرستاری با تخفیف ویژه محاسبه می شود اما همه کادر پرستاری اعم از عضو سازمان یا غیر عضو سازمان می توانند از این خدمات استفاده کنند.

قدسیان ادامه داد: ثبت نام برای استفاده از این تسهیلات از طریق سایت خدماتی سازمان نظام پرستاری انجام می شود و هزینه اقامت در این هتل نیز بر مبنای تعداد تخت در این سامانه به اطلاع پرستاران می رسد به عنوان مثال برای یک اتاق دوتخته در ایام پیک 30 هزار تومان و برای ایام غیر پیک 15 هزار تومان است که برای اعضای سازمان نظام پرستاری برای ایام پیک 5 هزار تومان و ایام غیر پیک 10 هزار تومان تخفیف دارد.

وی اضافه کرد: در شهر ساحلی بابلسر نیز سازمان نظام پرستاری با متل طوفان قرارداد بسته است و پرستاران می توانند با ثبت نام قبلی از 25 اسفند به مدت 7 ماه از تسهیلات این متل مشرف به دریا استفاده کنند.

معاون سازمان نظام پرستاری گفت: درصدد هستیم که تسهیلات رفاهی و گردشگری بیشتری را در جاهای دیگر از جمله اصفهان، شیراز وجزیره قشم نیز برای پرستاران فراهم کنیم که در صورت نهایی شدن اخبار آن به اطلاع پرستاران می رسد.

وی افزود: پرستاران می توانند با مراجعه به سایت خدماتی سازمان نظام پرستاری یا از طریق هیئت مدیره های نظام پرستاری برای ثبت نام و استفاده از این تسهیلات ثبت نام کنند و بعد از پرداخت هزینه آن، ثبت نام آنها قطعی شد و پیامکی مبنی بر قطعی شدن رزرو محل اقامتی آنها و تاریخ آن برایشان ارسال می شود.

قدسیان گفت: منظور از ایام پیک، ایام نوروز، تابستان و روزهای تعطیل است.