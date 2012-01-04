41 هزار راس دام علیه تب مالت در بم مایه کوبی شدند

مسعود اسدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سال جاری یک راس دام مبتلا به تب مالت در بم شناسایی و حذف شد.

وی با بیان اینکه تب مالت یکی از مهم‌ترین بیماری‌های مشترک انسان و دام است افزود: همزمان با واکسیناسیون دام ها خونگیری، شناسایی دام های بیمار و کشتار دام های آلوده انجام شد.

این مسئول با اشاره به مایه کوبی 41 هزار راس در بم علیه تب مالت ادامه داد: این بیماری در دام با کاهش تولید شیر و سقط جنین همراه است.

اسدی پور اظهار داشت: علائم این بیماری در انسان شامل تب و لرز، درد مفاصل و تعریق زیاد است.

وی از شهروندان خواست از مصرف شیر، پنیر و محصولات لبنی غیرپاستوریزه و گوشت های تایید نشده خودداری کنند.