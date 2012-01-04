ساختمان مدرسه علمیه خواهران حکیمه سپاهانشهر اصفهان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر حوزه‌های علمیه خواهران استان اصفهان در این مراسم با اشاره به حدیثی از امام کاظم(ع) از مقام معظم رهبری به عنوان حاصل کار حوزه‌های علمیه یاد کرد و اظهار داشت: در اصفهان نیز زمانی که حوزه‌های علمیه منظمی وجود نداشت، زحمات بانو مجتهده امین به بار نشست.



حجت‌الاسلام سید‌مهدی ابطحی با اشاره به مراتب علمی این بانوی مجتهده افزود: بانو امین در محضر آیت‌الله سیدعلی نجف‌آبادی به درجه اجتهاد رسید و به موقعیتی ازعلم دست یافت که مرحوم آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی اجازه اجتهاد را از بانو امین گرفت و مرحوم علامه امینی اجازه حدیث خود را از ایشان گرفت.



مدیر حوزه‌های علمیه خواهران استان اصفهان با اشاره به لزوم به‌کارگیری فقه در شئون مختلف زندگی اضافه کرد: اگر قواعد فقه را بدانیم آن را در مراحل مختلف زندگی به کار می‌گیریم و این گونه سعادتمند دنیا و آخرت می‌شویم.



وی با اشاره به حدیثی که فقه را کلید بصیرت می‌داند، خاطرنشان کرد: اگر کسی فقیه شد در دوراهی‌ها راه صحیح را از راه انحرافی تشخیص می‌دهد.



حجت‌الاسلام ابطحی فقه را کلید بصیرت انسانی برشمرد و افزود: فقه انسان را از گمراهی و ضلالت نجات می‌دهد؛ چنان که خون سیدالشهدا در همین راه ریخته شد و کسی که به حوزه‌های علمیه می‌آید به ندای سیدالشهدا در روز عاشورا لبیک گفته است.



هشت مدرسه علمیه خواهران در استان اصفهان در دست احداث است



جانشین اداری مالی حوزه‌های علمیه خواهران کشور نیز در این مراسم در سخنانی ایجاد فضاهایی مانند حوزه‌های علمیه خواهران را توفیقی از جانب حق تعالی توصیف کرد و اظهار داشت: برای حوزه‌های دینی باید بهترین امکانات فراهم شود و در این زمینه دولت مکلف است حداکثر امکانات خود را به کار گیرد.



محسن خلج با اشاره به تلاش مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران و خیران استان اصفهان در فعال ساختن 20 پروژه عمرانی حوزه‌های علمیه خواهران در این استان تصریح کرد: امسال هشت مدرسه علمیه در شهرهای اردستان، نایین، فریدن، خوراسگان، دهاقان و نطنز در دست احداث است و احداث هشت مدرسه علمیه نیز باید آغاز شود.



وی اظهار امیدواری کرد همانگونه که تاکنون استان اصفهان در زمینه تربیت بانوان فاضله سرآمد بوده است، از این پس نیز در این راه موفق باشد و هزاران بانوی فیلسوف و فقیه و دانشمند در این استان تربیت شوند.

