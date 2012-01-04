عقب نشینی آب دریاچه ارومیه موجب تعطیلی کشاورزی نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود محمدیان گفت: با وجود اینکه به همین علت، بخشی از زمینهای کشاورزی از دستمان خارج شده اما باید منابع موجود بخش آب و خاک به خوبی حفظ و مدیریت شود.



وی اضافه کرد: بدون اینکه سطح زیرکشت محصولات کشاورزی را زیاد کنیم باید سطوح فعلی را حفظ کرده و با احداث کانالهای جدید، آبیاری قطره ای و انتقال آب با لوله کشی موضوع مصرف بهینه آب را مدیریت و در این راستا، احداث شبکه پایاب سدعلویان و کانالهای دیگر، کمک خوبی به کشاورزی بناب می کند.



محمدیان با بیان اینکه خاکبرداری از زمینهای کشاورزی بناب برای استفاده در کوره های آجرپزی و تغییر کاربری زمینهای کشاورزی ما را با مشکل روبرو کرده است، افزود: خاکهای درجه یک بناب در کوره های آجرپزی و کارگاههای تولید شن و ماسه مصرف می شود که در این زمینه صاحبان زمین و باغات مقصر اصلی هستند که جهاد کشاورزی برای حفظ منابع خود بصورت جدی با متخلفان برخورد خواهد کرد.

وی افزود: کوره های آجرپزی باید قبل از احداث، معدن تامین مواد اولیه آن را مشخص و معرفی کنند تا بعداً به منابع خاک زمینهای کشاورزی طمع نکنند.

محمدیان در خصوص نحوه مقابله با تولید کودهای تقلبی هم گفت: ادامه فعالیت واحدهای تولید کودهای تقلبی هرگز مورد قبول ما نیست و اخیراً هیئت دولت به این سازمان اجازه داده که با همکاری دستگاههای قضایی و امنیتی نسبت به شناسایی و تعطیلی واحدهای متخلف اقدام کند.

وی همچنین به طرح تعیین تکلیف چاه های غیرمجاز اشاره کرد و گفت: اکنون برای هرهکتار از زمینهای زیرکشت آبی 350 میلیون ریال تسهیلات بلاعوض جهت استفاده از روشهای نوین آبیاری داده می شود اما با این حال بازهم عده ای از کشاورزان اقدام به حفر و استفاده از چاههای غیرمجاز می کنند.

رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی همچنین تصریح کرد: از این پس در تمدید پروانه های بهره برداری چاههای کشاورزی، استفاده از روشهای نوین آبیاری ملاک خواهد بود و در اعطای تسهیلات به متقاضیان آبیاری تحت فشار هیچ محدودیتی وجود ندارد.