کاروانهای پیاده عزاداری تربت حیدریه به مشهد می آیند

بهروز مجنونی در حاشیه جلسه شورای هیئات مذهبی این شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در آستانه فرارسیدن اربعین سالار شهیدان اباعبدلله الحسین (ع)، کاروان های عزاداری مردمی با هماهنگی شورای هیئات مذهبی و کانون مداحان شهرستانبه طرف مشهد حرکت می کنند.

وی از برگزاری مراسم عزاداری در مسجدجامع این شهرستان خبر داد و افزود: سخنرانان برجسته در این مراسم که با حضور گسترده مردم برپا می شود به وعظ و تبیین قیام عاشورای حسینی می پردازند.

مسئول تشکل های دینی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تربت حیدریه همچنین به بازدید از هیئت های عزاداری و مذهبی این شهرستان و رصد فعالیت های فرهنگی این تشکل ها اشاره کرد.