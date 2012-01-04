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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۳۶

در آستانه اربعین/

کاروانهای پیاده عزاداری تربت حیدریه به مشهد می آیند

کاروانهای پیاده عزاداری تربت حیدریه به مشهد می آیند

تربت حیدریه - خبرگزاری مهر: مسئول تشکل های دینی تبلیغات اسلامی تربت حیدریه از حرکت کاروانهای پیاده زائران عزادار این شهرستان در آستانه اربعین حسینی به مشهد خبر داد.

بهروز مجنونی در حاشیه جلسه شورای هیئات مذهبی این شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در آستانه فرارسیدن اربعین سالار شهیدان اباعبدلله الحسین (ع)، کاروان های عزاداری مردمی با هماهنگی شورای هیئات مذهبی و کانون مداحان شهرستانبه طرف مشهد حرکت می کنند.

وی از برگزاری مراسم عزاداری در مسجدجامع این شهرستان خبر داد و افزود: سخنرانان برجسته در این مراسم که با حضور گسترده مردم برپا می شود به وعظ و تبیین قیام عاشورای حسینی می پردازند.

مسئول تشکل های دینی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان  تربت حیدریه همچنین به بازدید از هیئت های عزاداری و مذهبی این شهرستان و رصد فعالیت های فرهنگی این تشکل ها اشاره کرد.

کد مطلب 1501372

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