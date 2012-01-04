اسلام راه حل مشکلات معاصر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، منصف المرزوقی در جریان سفر به لیبی اظهار داشت: مردم کشورهای عربی که رژیم های [دیکتاتوری] شان را سرنگون کردند این نکته را درک کردند که اسلام می تواند مشکلات معاصر را حل و فصل کند و به همین دلیل اسلامگرایان در انتخابات مصر، تونس و مغرب پیروز شدند.

وی افزود: احزاب اسلامی را باید پذیرفت و نباید به محدود و منع کردن این احزاب فکر کرد همانطور که در الجزایر در دهه 90 این اتفاق رخ داد و منجر به جنگ داخلی در این کشور شد و اگر الجزایری ها مانع از روی کار آمدن اسلامگرایان نمی شدند کشتار در این کشور به راه نمی افتاد.

خاطرنشان می شود حزب اسلامی النهضه تونس در نخستین انتخابات پس از سرنگونی رژیم دیکتاتوری زین العابدین بن علی پیروز شد.