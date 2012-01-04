لزوم مستندسازی بافت تاریخی جهرم احساس می شود

غلامحسین معماریان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بافت تاریخی شهر جهرم با وجود اینکه دارای ارزش تاریخی زیادی است اما تاکنون با بی توجهی های زیادی از سوی مسولان روبه رو شده است.

وی ادامه داد: ازجمله راههایی که می توان با آن بافتهای تاریخی را زنده و پویا نگه داشت، مستند سازی بافت است زیرا با وجود مستندسازی می توان خانه ها و حدود بافت را به خوبی تعیین و از آن مراقبت کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در مورد وضعیت حال حاظر بافت تاریخی جهرم، اظهار کرد: در بافت تاریخی شهر جهرم ظاهرا کوچه ها به همان شکل باقی مانده اما زمانی که وارد کوچه ها میشویم در کنار خانه های اندک قدیمی خانه هایی با ساختار جدید به چشم میخورد و میتوان گفت که تعداد کمی از خانه ها به صورت قدیمی باقی مانده است.

معماریان مستند سازی بافت های تاریخی را راه نجات آنها دانست و افزود: مستند سازی و تعیین دقیق خانه ها و بناهای تاریخی در هر بافت باعث میشود که بافتهای تاریخی از شناسایی از آسیبهای عمدی و غیر عمدی در امان بمانند.

وی ضمن اعلام آمادگی دانشگاه معماری علم و صنعت برای انجام اقدامات مستند سازی بافت های تاریخی کشور، بیان کرد: دانشگاه معماری علم و صنعت برای مستند سازی بافتهای تاریخی به ویژه در شیراز و جهرم که بافت تاریخی آنها به شدت در حال تخریب است اعلام آمادگی میکند.

تا 10سال آینده از بافتهای دوره اسلامی در کشور چیزی باقی نخواهد ماند

معماریان تاکید کرد: با توجه به سرعت زیاد تخریبها در بافتهای تاریخی کل کشور به جرات می توان پیش بینی کرد که تا 10 سال آینده در کشور تمامی بافتهای تاریخی مربوط به دوران اسلامی از میان خواهد رفت.

وی ادامه داد: در بافتهای تاریخی به ویژه مربوط به دوران اسلامی تنها چند خانه، مساجد و مدارس باقی مانده در حالیکه تمام خانه ها در بافتها تاریخی جزء شریانهای اصلی بافت به شمار می آیند و لازم است در راستای حراست از آنها تلاشهای زیادی را صورت داد.

مدیر مستند سازی بافت تاریخی شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره بی توجهی مسولان نسبت به بافت تاریخی شیراز بیان کرد: در حال حاظر 200 خانه در بافت تاریخی شیراز شناسایی شده که آمار دقیق این خانه ها به وزارت مسکن تحویل داده شده تا برای حراست از آنها اقداماتی صورت گیرد اما متاسفانه تاکنون شاهد اقدامات جدی از این وزارتخانه نبوده ایم و ابن کار در حد مراحل اداری باقی مانده است.

معماریان اظهار کرد: با ازبین رفتن بافت تاریخی در هر شهر بخش بزرگی از تاریخ هویتی و فرهنگی از میان خواهد رفت و برای نگهداری از میراث تاریخی لازم است اقدامات جدی با سرعت بیشتری پیگیری شود.