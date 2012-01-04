مدیران بر تکریم ارباب رجوع بیشتر توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن کازرونی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم شورای اداری استان البرز که با حضور کلیه مدیران دستگاه های استان در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار داشت: مدیران و مسئولان استان البرز باید بر تکریم و احترام به ارباب رجوع بیشتر توجه کنند.



وی ابراز داشت: با توجه به اینکه حجم کاری مدیران بسیار زیاد است ولی خداوند حکیم در حال امتحان جهان است، مدیران و مسئولان در برآوردن نیاز ارباب رجوع استان باید تلاش و کوشش کنند.



امام جمعه کرج گفت: اگر مدیران و مسئولان حرمت به ارباب رجوع را همانند احترام به پیامبر(ص) بپندارند خداوند بزرگ و متعال بسیاری از بلاها را از ما دور خواهد کرد.



وی ادامه داد: اگر مدیر و یا مسئولی توانایی رفع مشکل ارباب رجوعی را داشته باشد ولی این کار را انجام ندهد آن زمان عذاب خدا نازل خواهد شد.



حجت الاسلام کازرونی افزود: استان شدن البرز برای مدیران و مسئولان سخت است و اساسا شروع هر کاری بسیار سخت است ولی می توان با شیوه های انقلابی این کار را انجام داد، همان مقدار که انجام این کار مشکل است به همان اندازه در نزد خدا ثواب خواهیم داشت.

