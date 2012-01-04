مطالبات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالامیر یاقوتی در نشست ماهانه مدیران خدمات مشترکان که ظهر چهارشنبه در محل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برگزار شد، افزود: تغییر نگرش مدیران مناطق برق به منظور بهبود فرایند وصول مطالبات و برنامه ریزی دقیق و منسجم در این زمینه ضروری است.

وی گفت: فاز نخست این پروژه نیز در مردادماه امسال با تلاش پرسنل حوزه خدمات مشترکان شرکت توزیع برق تهران بزرگ اجرا شده است.

مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکان نیز با ارائه گزارشی از عملکرد فروش انشعاب در سال جاری بیان کرد: استانداردسازی و افزایش قدرت انشعاب و استفاده از پروانه های صادره از شهرداری را به عنوان اقدامات شاخص شرکت توزیع برق تهران بزرگ در خصوص تأمین برق پایدار و مطمئن برای مشترکان عنوان کرد.

مدیر دفتر فروش و خدمات مشترکان معاونت اجرایی جنوب غرب نیز با ارائه گزارشی در خصوص استراتژی این معاونت در زمینه برون سپاری فعالیتهای حوزه خدمات مشترکان، گفت: برون سپاری فعالیتهای حوزه خدمات مشترکان مناطق "بهمن" و "سینا" در قالب قرارداد خدمات جامع مشترکان، امکان استفاده از توانمندی و تجربه شرکتهای پیمانکاری، تسریع و تسهیل در اجرای امور و بهبود ارائه خدمات به متقاضیان و مشترکان، کاهش تصدی گری و تغییر رویکرد شرکت به تقویت حوزه نظارتی از شاخص ترین اقدامات حوزه خدمات مشترکان است.

اجرای پروژه "قرائت از راه دور" در جنوب غرب تهران

احمدرضا مقصودی افزود: از دیگر اقدامات شاخص معاونت اجرایی جنوب غرب، پروژه قرائت از راه دور(AMI-PSTN) مشترکان ولتاژ اولیه از سوی دفتر فروش و خدمات مشترکان است.

وی گفت: این نرم افزار با نصب ماژولهای موجود در انبار و تخصیص یک خط تلفن شهری امکان عدم حضور مراجعان را فراهم می سازد.

این مسئول ادامه داد: از قابلیتهای این نرم افزار پاسخگویی به متقاضیان، گزارش دهی کامل و جامع از عملکرد واحدهای خدمات مشترکان، کنترل رویه ها و جلوگیری از انحرافات احتمالی، ثبت نامه های ارسالی برای مشترکان و پیگیری آن، کنترل پلمپها و کنتورهای تحویلی به پیمانکار، امکان اتصال به سیستم تلفن گویا و امکان ارسال پیامک برای متقاضیان در هر مرحله از درخواست است.