حفظ موجودیت کارگاه امنیت شغلی کارگران را به همراه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب براندیشه گفت: بهبود فضای کسب و کار تحقق عملی شعار سه جانبهگرایی است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمانشاه افزود: بهبود فضای کسب و کار تحقق عملی شعار سه جانبهگرایی است.
براندیشه تاکید کرد: منشور کاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقشه راه وظایف و مسئولیتهای ماست و در آن بر موارد مهمی از جمله بهبود فضای کسب و کار، حفظ اشتغال موجود و تعامل بین کارفرمایان تاکید شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه فضای کسب و کار در استان را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: بسترهای لازم برای سرمایهگذاری در استان فراهم شده است.
براندیشه گفت: وظیفه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدیریت اعمال قوانین و مقررات کار است به گونهای که کارگران و کارفرمایان اطمینان خاطر داشته باشند که حقی از آنها ضایع نمیشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه ایجاد شوراهای سازش در کارگاهها را یکی از راهکارهای تنظیم درست روابط بین کارگر و کارفرما دانست و گفت: شوراهای سازش در این استان رشد قابل ملاحظهای داشته و اکثر اختلافات کارگری و کارفرمایی را با صلح و سازش برطرف کرده است.
وی در پایان خطاب به نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت در هیئتهای تشخیص و حل اختلاف گفت: ملاک کار ما رضایت ارباب رجوع است و این در سایه صلح و سازش بین کارگران و کارفرمایان بهتر محقق میشود.
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