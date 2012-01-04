400 شعبه اخذ رای در آذربایجان غربی دایر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی علی نژاد ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد انتخابات ارومیه، افزود: برای برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ارومیه 400 صنوق اخذ رای پیش بینی شده که از این تعداد شش صندوق اخذ رای مختص اقلیت های دینی است.

وی با اشاره به اینکه تمامی مقدمات لازم برای برگزای انتخابات سالم و قانونمند در استان فراهم شده است، بیان داشت: لازمه برگزاری انتخابت قانونمند، ایمان، تخصص، دقت و مطالعه ناظران و مجریان انتخابات است .

جانشبن ستاد انتخابات آذربایجان غربی در ادامه مجریان و ناظران و کاندیداها و طرفداران آنان را برای مطالعه بیشتر قوانین انتخابات در جهت برگزاری انتخابات سالم و قانونمند و بدون شبهه توصیه کرد .

علی نژاد اظهار داشت: شهرستان ارومیه به عنوان بزرگترین حوزه انتخابیه استان وظیفه سنگین تر و مهمتری در زمینه اطلاع رسانی و فراهم کردن شرایط برگزاری انتخاباتی پرشور در استان را بر عهده دارد.

آذربایجان غربی در شمالغربی ایران با 17 شهرستان به حوزه های 9 گانه انتخابات مجلس شورای اسلامی تقسیم بندی شده که 172 نفر برای حضور در مجلس نهم از استان کاندید شده اند.