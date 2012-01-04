به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفر علمی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران ارائه الگوی مطلوب برای طلاب جوان، معرفی فعالیتهای حوزههای علمیه به مردم، جلب توجه سیاستگذاران فرهنگی و علمی کشور و حوزههای علمیه و معرفی چهرههای برتر به عنوان شاخصهای علمی ماندگار را از اهداف پنجگانه برگزاری همایش تجلیل از چهرههای ماندگار حوزوی در عرصه بین الملل عنوان کرد.
وی، در ادامه، اظهار داشت: در سال پیش، تنها از یک نفر تجلیل شد، ولی، امسال، کمیته داوران پس از بررسی پیشنهادشدگان متعدد، دو نفر را معرفی کرده است.
تجلیل از مترجم انگلیسی تفسیر المیزان
علمی یادآور شد: علامه "عبدالهادی فضلی"و "سیداختر رضوی"، دو نفر برگزیده امسال هستند که جوایز جهانی المصطفی به آنها تعلق خواهد گرفت.
وی درباره ویژگیها و آثار عبدالهادی فضلی تصریح کرد: وی در عراق به دنیا آمده است و اکنون در شرق عربستان فعالیت علمی دارد و ساکن است؛ وی در حوزه نجف اشرف تحصیل کرده و دکتری تخصصی خود را از مصر گرفته است و در دانشگاههای عربستان فعالیت علمی دارد و کتب وی به زبانهای مختلف نیز ترجمه شده است.
معاون پژوهش جامعهالمصطفی درباره شخصیت علمی علامه سید اختر رضوی نیز بیان داشت: وی اهل هندوستان است و نزدیک به پنج دهه در کشورهای افریقایی مشغول تبلیغ و ترویج علمی بود.
وی اضافه کرد: رضوی در سختترین شرایط مکانی و زمانی، هشت جلد از تفسیر نمونه را با غنای علمی بسیار بالا به زبان انگلیسی ترجمه کرد و ترجمه مابقی مجلدات به علت وفات ایشان متوقف مانده است و در این همایش با دعوت از اعضای خانواده وی از ایشان تجلیل خواهد شد.
18 اسفند؛ زمان برگزاری همایش
وی افزود: این همایش در 18 اسفندماه سال جاری، با حضور مهمانان خارجی و پسر سیداختر رضوی، در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) برگزار میشود.
حجتالاسلام علمی گفت: در تانزانیا، که محل فعالیت سیداختر رضوی بوده است نیز پیشنشستی با همین محور برگزار خواهد شد.
وی با تاکید بر جهانی بودن دعوت اهلبیت(علیهمالسلام) و رویکرد بینالمللی المصطفی اضافه کرد: توجه به این جنبه باعث شده تا به فکر تولیداتی به زبانهای مختلف و متناسب با فضای کشورهای مختلف اسلامی بیفتیم تا بتوانیم هرچه بهتر به نیازهای آنان پاسخ دهیم و برگزاری همایش تجلیل نیز در این راستا و ارائه الگو به نسل جوان برگزار میشود.
علمی خبر داد:
دومین همایش تجلیل از چهرههای ماندگار حوزوی در عرصه بین الملل برگزار میشود
قم - خبرگزاری مهر: معاون پژوهش جامعه المصطفی العالمیه از برگزاری دومین همایش تجلیل از چهره های ماندگار حوزوی و اعطای جایزه جهانی المصطفی(ص) خبرداد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفر علمی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران ارائه الگوی مطلوب برای طلاب جوان، معرفی فعالیتهای حوزههای علمیه به مردم، جلب توجه سیاستگذاران فرهنگی و علمی کشور و حوزههای علمیه و معرفی چهرههای برتر به عنوان شاخصهای علمی ماندگار را از اهداف پنجگانه برگزاری همایش تجلیل از چهرههای ماندگار حوزوی در عرصه بین الملل عنوان کرد.
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