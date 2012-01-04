بانوان خراسانی قهرمان مسابقات بدمینتون کشور شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بانوان خراسان رضوی در مسابقات بدمینتون بانوان کارگر کشور توانست در فینال مسابقات مقابل تیم فارس به پیروزی برسد و جام قهرمانی این رقابت ها را از آن خود کند.

رقابت بین تیم های این دوره به دو صورت انفرادی و دوبل در هشت گروه برگزار شد که تیم خراسان رضوی متشکل از ساناز تقوی، آزاده طرازی و تکتم ارشدی شریف آبادی به مربی گری ماهرخ خلیق آبادی بدون شکست به مقام اول رسید.

در این رقابت ها که طی دو روز در تهران برگزار شد تیم های فارس و سیستان و بلوچستان به ترتیب دوم و سوم شدند.