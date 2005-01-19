هويت ما با دو عنصر اسلامي و ايراني در گذرتاريخ حركت هاي شگرف افريده است

به گزارش خبرگزاري مهر متن كامل پيام رييس جمهور كه امروز توسط دكتر منتظري رييس جهاد دانشگاهي و در سالن شهيد مطهري دانشگاه تربيت مدرس قرائت شد به شرح ذيل است.

بسم الله الرحمن الرحيم

برگزاري " همايش ملي مناسبات نسلي ايران " را به عنوان اقدامي ارزنده در پاسخگويي علمي به يكي از چالش هاي مهم اجتماعي و فرهنگي كشور تبريك مي گويم و از پژوهشكده علوم انساني واجتماعي جهاد دانشگاهي و همه استادان و محققان عزيز و دست اندركاران محترم اين مهم ، صميمانه قدرداني مي كنم.

در دوراني كه مهمترين ويژگيهاي آن " فشردگي زمان" ، " نزديكي مكان" و در هم آميختن " جهان زيستها" ست، هر جامعه اي چه بخواهد با پرسشهاي تازه اي در باب " هويت" و مناسبات نسلي وانسجام اجتماعي روبه روست.

بيش از پنج سال پيش در ديدار با پژوهشگران ارجمند جهاد دانشگاهي از آنان خواستم كه موضوع " گسست نسلي و بحران هويت " را به عنوان يك مساله مهم اجتماعي مورد كاوش قراردهند . بخشي از اين كار به انجام رسيد و خوشبختانه امروز مي توان ادعا كرد كه موضوع گسستگي يا پيوستگي ميان نسلها فراتر از سليقه ها و پيش داوريهاي غير علمي رفته و در متن پژوهش هاي دانشگاهي قرارگرفته است.

اكنون وقت آن است كه مراكز و محافل علمي ، گامي فرا پيش نهند و شيوه ها و راهكارهايي براي گفتگو و پيوند ميان نسل ها عرضه دارند كاري كه اميد دارم در اين نشست و نشستهايي از اين دست به جد مورد اهتمام باشد. جامعه اي كه در آن نسل ها نتوانند با يكديگر گفتگو كنند و مطلق انگاري و تحكم در آن به جاي فهم و فهم انتقادي فرهنگ وجهان زيست نسل ها بنشيند به يقين با " بحران هويت " ، " گسست پيوندهاي فرهنگي " و " زوال سرمايه اجتماعي " روبه ور مي شود.

ما ملتي ريشه دار و برخوردار از فرهنگي ديرين و زنده و هويتي پويا و مشروعيت بخش هستيم ، هويتي كه با سازگاري دو عنصراسلامي و ايراني حتي در گذرگاههاي حساس تاريخي ، همواره همراه بوده وحركت آفريده است.

اين قدرت هويت بخش فرهنگي اگر سرمايه همه ايرانيان و نه بخشي از آنان قلمداد شود، مي تواند درعصر پرشتاب جهاني شدن نيز به ظرفيت و زبان همبستگي ميان نسل ها و بخش هاي مختلف تبديل شود. آنچه ديروز موجب تحرك و بقاي ملت بود امروز هم برانگيزاننده و انسجام دهنده او خواهد بود. كوشش ماندگار امام خميني (ره) درگرد آوردن نسل هاي گوناگون پيرامون يك سخن مشترك ، خود مبين امكان و ارزندگي پيوند ميان نسل هاست . پيوندي كه برهويت و داشته هاي مشترك استواراست و مي تواند ظرفيتهاي جديد وحماسه هاي شگفت خلق كند.

از ياد نبريم كه نه هويتمندي به معناي ماندن در گذشته است و نه پويايي به معناي نفي گذشته : پيوندي كه نسل ها را به هم نزديك مي كند، پيوندي مردم سالار و متكي برگفت و گوست . پيوند مردم سالارانه و گفتگويي ، هم پويا و نوگراست و هم ريشه دار و هويت جو كه با " قدرت نقد" و " نقد قدرت "امكان فهم ديگري را مي يابد و فاصله ميان نسل ها را كاهش مي دهد. درك اين حقيقت رفتار مسئولان و حتي آحاد شهروندان را بهبود مي بخشد و توان ملي براي پيشرفت معنوي ومادي كشور را به بالاترين سطوح مي رساند.

اميد كه با رويكردهاي عالمانه و محققانه چنين شود. موفقيت يكايك شما را در اين راه از خداوند بزرگ مسالت دارم.