ارزش معاملات از مرز 771 میلیارد ریال عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در نتیجه معاملات امروز 296 میلیون و 627 هزار و 698 هزار برگه سهم و حق تقدم به ارزش 771 میلیارد و 319 میلیون و 10 هزار ریال در 24 هزار و 150 نوبت معاملاتی داد و ستد شدند.

معاملات روز چهارشنبه را می توان یکی از پر رونق ترین روزهای تالار شیشه ای نام برد که شاخص بازدهی بیش از یک درصدی را برای سهامدارن این بازار به ارمغان آورد.

در آخرین روز کاری هفته، معامله گران تالار شیشه ای شاهد روزی پر رونق با حجم و ارزش چشمگیر معاملات بودند تا جایی که ارزش معاملات امروز به بیش از 771 میلیارد ریال رسید.

شاخص کل با رشدی 332 واحدی به رقم 24 هزار و 839 واحد رسید و بازدهی بیش از 1.3 درصدی را برای سهامداران به ثبت رساند. همچنین شاخص صنعت نیز 208 واحد بالا رفت و شاخص 50 شرکت فعالتر رشدی 19 واحدی را تجربه کردند و در نتیجه معاملات امروز شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب 300 و 234 واحد صعود کردند.

آنچه قابل توجه است حجم اندک صف های فروش در مقابل حجم میلیونی صف های خرید است که نشان از تثبیت تقاضا در بازار سرمایه و تداوم روند صعودی این بازار در هفته آینده دارد.



به نظر می رسد با افزایش نابسامانی ها در بازارهای ارز و طلا، دولت تصمیم گرفته است با حمایت بیشتر از بازار سرمایه، نقدینگی ها را از بازارهای سفته بازی خارج و به بازار سرمایه هدایت کند تا با رونق بازار سرمایه اقتصاد ملی نیز تقویت شود.

