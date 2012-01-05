احسان اوغلو ساخت 130 واحد مسکونی در شرق قدس را محکوم کرد

دبیرکل سازمان همکاری اسلامی به شدت تصمیم رژیم صهیونیستی برای ساخت 130 واحد جدید مسکونی برای شهرک نشینهای صهیونیستی در قدس اشغالی به ویژه شرق قدس را محکوم کرد.

اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان همکاری اسلامی طی بیانیه ای اظهار داشت: این سیاستهایی که رژیم صهیونیستی اعمال می کند نقض آشکار قوانین بین المللی است.

دبیرکل سازمان همکاری اسلامی با تأکید بر اهمیت ورود شورای امنیت سازمان ملل و کمیته چهارجانبه به این موضوع گفت: باید علیه رژیم صهیونیستی و تخاصم ادامه دار آن نسبت به مردم فلسطینی اقدامی صورت بگیرد.

رژیم صهیونیستی در راستای یهودی‌سازی قدس فعالیتهای متعددی دارد که شهرک سازی از جمله این فعالیتها است، این رژیم همچنین پیش از این طرح قدس پایتخت رژیم صهیونیستی را نیز مطرح کرده است .

جریمه رانندگی برای راننده روبنده پوش فرانسوی

بدنبال اعمال قانون منع پوشش روبنده برای زنان مسلمان فرانسه، زن مسلمان روبنده پوشی در منطقه ای در شمال غربی فرانسه برای رانندگی با روبنده 45 دلار جریمه شد.

پلیس این زن مسلمان روبنده پوش که هنگام رانندگی به نوعی مردد بود را متوقف کرد و در بررسی از نزدیک متوجه شد که وی روبنده پوشیده است.

لارنت دوفو سخنگوی پلیس محلی گفت: برای پلیس پوشیدن روبنده هنگام رانندگی کردن درست مثل خوردن مواد غذایی هنگام رانندگی است.

تنها 6 زن روبنده پوش جریمه شده‌اند

وزیر کشور فرانسه مدعی شد که از زمان اعمال قانون منع روبنده و برقع از ماه آوریل تا کنون، تنها شش زن محکوم و جریمه شده اند.

کلود گیان وزیر کشور فرانسه طی گفتگویی با روزنامه لوموند که روز دوشنبه 12 دی ماه منتشر شده با اشاره به ادعای خود مبنی بر جریمه شش زن برای نقض قانون منع روبنده در اماکن عمومی یادآور شد که هیچ کدام از زنان تا کنون شرکت در کلاسهای شهروندی به عنوان دیگر راهکار جریمه درنظر گرفته نشده است.

این قانون مناقشه برانگیز به شدت مورد مخالفت رهبران مسلمان ، حتی رهبرانی است که خود با پوشیدن روبنده مخالف هستند، چرا که آنها اظهار می دارند این قانون چهره مسلمانان را تیره و تار جلوه می دهد.

گیان اظهار داشت که پلیس اعلام کرد است از 237 زن 6 نفر محکوم به پرداخت جریمه شده اند و یک چهارم این تعداد افرادی بوده اند که تازه مسلمان شده اند.

دانشگاه مکریر اوگاندا با حجاب دانشجویان مسلمان موافقت کرد

بدنبال اعتراض وسیع دانشجویان دانشگاه مکریر اوگاندا برای عدم اجازه ورود یک دانشجوی محجبه به جلسه امتحان، مدیریت این دانشگاه به دانشجویان مسلمان اطمینان داد که آنها می توانند آزادانه با حجاب خود وارد جلسه امتحان شوند.

مدیریت دانشگاه مکریر به دانشجویان مسلمان اجازه داده است که با حجاب خود وارد جلسه امتحان شوند اما زنان محجبه باید توسط بازرسان زن پیش از ورود به اتاق امتحان مورد تفتیش قرار گیرند.

این تصمیم بدنبال اعتراض جمعی دانشجویان مسلمان علیه دانشگاه مکریر برای جلوگیری از ورود دانشجوی محجبه به جلسه امتحان که از برداشتن حجاب خود امتناع کرد، گرفته شده است. این دانشجو در نهایت جلسه امتحان خود را از دست داد، اما دانشجویان اعتراض و اعلام کردند این دانشگاه باید قوانین خود را به نوعی تغییر دهد که طی آن پوشش زنان مسلمان پذیرفته باشد.

دانشجویان همچنین اظهار داشتند که این دانشگاه باید بازرسان زن را برای کنار زدن حجاب دانشجویان درنظر بگیرند، پس از این اعتراض های گروهی در نهایت دانشگاه مکریر اوگاندا با تغییر قوانین موافقت کردند. دانشجویان مسلمان این دانشگاه اعتقاد دارند بزرگترین مشکل آنها فقدان حضور مسلمانان در شورای مدیریت دانشگاه است، از این رو تصمیم گیری ها بدون توجه به حساسیت مسلمانان اتخاذ می شوند.

رستورانهای پارلمان بریتانیا از سرو غذای حلال برای نمایندگان منع شدند

تصمیم پارلمان بریتانیا برای مخالفت با سرو غذای حلال در رستورانهای پارلمان موجب نگرانی قانونگذاران مسلمان این مجلس شده است.

لرد احمد از روترهام اظهار داشت: احساس ناخوشایندی دارم فکر می کنم انتخاب غذای حلال باید در دسترس قرار گیرد.

پس از این که کاخ وستمینیستر که از آن به پارلمان بریتانیا یاد می شود درخواست قانونگذاران مسلمان را برای سرو غذای حلال در 23 رستوران خود رد کرد به تیتر بسیاری از روزنامه های انگلیسی تبدیل شد.

نمایندگان مسلمان پارلمان نمی توانند زمانی که در پارلمان مشغول کار هستند از گوشت حلال که با ذبح اسلامی تهیه شده استفاده کنند، ادعای این مخالفت اهانت آمیز بودن گوشت حلال به همکاران غیر مسلمانان آنها عنوان شده است. درحال حاضر نه مجلس لردان و نه مجلس عوام گوشت حلال در رستورانهای خود سرو نمی کنند. برخی اعضای کلیسای انگلیکن انگلستان نسبت به این تصمیم اعتراض کرده اند.

تشکیل گالری هنرهای اسلامی در موزه "سالار جنگ" هندوستان

موزه "سالار جنگ" در حیدر آباد هندوستان به زودی نخستین مجموعه هنرهای اسلامی را که دربرگیرنده تمام اشیای مرتبط با هنر اسلامی است گردهم آورده و یک در مجموعه واحد به بازدیدکنندگان ارائه می‌کند.

مجموعه هنرهای اسلامی در فضایی بیش از 2 هزار متر مربع در طبقه دوم بلوک شرقی موزه سالار جنگ درحال آماده شدن است.

موزه سالار جنگ درنظر دارد بیش از 2500 شی را چون شمشیر، منسوجات، نسخ خطی، قالی های ایرانی، قرآن، یشم، ظروف چینی و شیشه ای که روی آنها آیات قرآن نوشته شده است را در این موضع گردهم می آورد.

این اشیا در حال حاضر در گالریهای مختلف موزه به نمایش گذاشته شده اند، با آماده شدن گالری هنرهای اسلامی برای نخستین بار همه اشیای متعلق به فرهنگ اسلام زیر یک سقف گردهم می آیند.

همچنین کتابخانه موزه سالار جنگ دربرگیرنده کتابها و نسخ خطی نادر و کمیابی است. در این کتابخانه بیش از 56 هزار کتاب و 9 هزار نسخه خطی به زبانهای مختلف وجود دارد. از میان آنها 2600 مورد به زبان عربی، 4800 مورد به زبان فارسی، یک هزار مورد به زبان اردو و 25 مورد نیز به زبان ترکی است .

حمله به مسجد نیویورک/ مسلمانان آمریکا هشدار گرفتند

ایجاد موجی از حملات و آتش سوزیهای عمدی در یک مرکز اسلامی و مسجد در شرق نیویوک زنگهای هشدار را برای اقلیت پرجمعیت مسلمان در ایالات متحده به صدا در آورده است.

علی ریزدی از مسلمانانی که در زمان آتش سوزی در مسجد حضور داشت: گفت: ما از این اقدامات بهت زده شده ایم، در آمریکا زندگی می کنیم و شهروند این کشور محسوب می شویم.

یک بمب آتش زا ساعت 8 بعد از ظهر روز یکشنبه اول ژانویه ( 11 دی ماه) داخل این مسجد پرتاب شده است، 10 دقیقه پس از آن بمب دیگری پرتاب شد که در نتیجه آن یک خانه شخصی نیز آتش گرفت که لطمات جانی نداشت اما ساختمان دچار خسارت سنگینی شده است. درست 30 دقیقه پس از این انفجار ها یک مرکز اسلامی با دو یا سه کوکتل مولوتوف هدف قرار گرفت.

معان لساهلان از مسئولان امور دینی این مرکز اسلامی که یک مسلمان شیعه است گفت: چند نفر از اعضای این مرکز اسلامی در پایین پله ها بودند و این انفجارها را به وضوح شنیدند، ما آتش را خاموش کردیم و با نیروهای امدادی تماس گرفتیم.

شورای روابط اسلامی آمریکایی انفجار در مرکز اسلامی نیویورک را محکوم کرد

شورای روابط اسلامی آمریکایی حملات انفجاری به مسجد و مرکز اسلامی در نیویورک آنهم درحالی که نمازگزاران و مسلمانان در آن حضور داشتند را محکوم کرد و از نهادهای اسلامی و پلیس محلی خواست اقدامات امنیتی را ارتقا دهند.

به دنبال انفجار بمبهای آتش زا در مرکز اسلامی الخوئی در کوئینز نیویورک درحالی که 80 نمازگزار در مسجد آن حضور داشتند دو خانه مسکونی نیز مورد هدف همین افراد قرار گرفت. این حملات هیچ مجروحی برجای نگذاشت اما خساراتی به ساختمانهای هدف گرفته شده اطراف وارد کرد.

ابراهیم هوپر مدیر ارتباطات ملی شورای روابط اسلامی آمریکایی گفت: حمله به نیایشگاه های سراسر آمریکا از سوی همه مردم محکوم شده و باید تحقیقات وسیعی در این رابطه با استفاده از تمام منابع اجرای قانون صورت گیرد. شورای روابط اسلامی آمریکایی از پلیس محلی می خواهد اقدامات امنیتی خود را در نزدیکی مساجد افزایش دهد و جامعه اسلامی نیز اقدامات امنینی خود را به حداکثر برسانند.

هوپر یادآور شد که شورای روابط اسلامی آمریکایی اخیراً از پلیس خواسته بود تهدیدهای خشونت آمیز علیه مساجد را جدی گرفته و آنها را به دقت کنترل کند تا مانع از استفاده خشونت علیه مساجد و مسلمانان شود.

عامل انفجارهای مرکز اسلامی نیویورک با اتهام تعصب محکوم می‌شود

مرد نیویورکی پس از اعتراف به یک سری حملات کوکتل مولتوفی به مرکز اسلامی و مسجد مسلمانان و عبادتگاه هندوها در نیویورک، با اتهام تعصب رو به رو است.

این مرد 40 ساله راننده جرثقیل درحال حاضر بیکار است و تحت تأثیر بیزاری و بخل شخصی اقدام به این حملات کرده است.

یک مقام اجرای قانون که در جریان مراحل تحقیقات بود و خواست نامش فاش نشود گفت: این مظنون اصالتا اهل کشور گویان در آمریکای جنوبی است و در منطقه کوئینز نیویورک زندگی می کند. وی همچنین در طول بازپرسی نیز به طور وسیع به انعکاس احساسات ضد اسلامی خود پرداخت.

وی این مسجد را پس از این که اجازه وارد شدن برای استفاده از سرویس بهداشتی را نیافت انتخاب کرد و خانه نزدیک آن را با خانه یک قاچاقچی که پیشتر با وی درگیر شده بود اشتباه گرفت. هدف گرفتن نیایشگاه خصوصی پیروان آئین هندو نیز به طور اتفاقی رخ داده است.

پل براون سخنگوی پلیس گفت: فرد دستگیر شده به هر پنج مورد انفجار اعتراف کرده و علت آن را خشم و بخل شخصی برای هر کدام از انفجارها عنوان کرده است.

این انفجارها از سوی رهبران دینی و مدنی و افرادی چون شهردار نیویورک و رئیس پلیس این شهر محکوم شد.

مسلمانان استرالیا ترویج باورهای غلط درباره اسلام را محکوم کردند

توزیع جزوات مصوری درباره رفتار خشونت آمیز مردان مسلمان با زنان و کودکان در استرالیا موجبات نگرانی جامعه مسلمان استرالیا را فراهم کرده و موجی از محکومیتها را از سوی مسلمانان این کشور به دنبال داشته است.

یوسف منصوری نایب رئیس انجمن اسلامی ای سی تی اظهار داشت: جامعه مسلمان نسبت به توزیع این جزوات نگران است، چرا که ما با این محتوا کاملا مخالف بوده و آن را غیر عقلانی تلقی می کنیم.

این جزوه های اهانت آمیز در تعطیلات کریسمس میان خانه های کوئنبین توزیع شده است و در آن مردی به تصویر کشیده که از نظر فیزیکی یک زن، کودک و یک مرد سالخورده را مورد آزار قرار می دهد و این اقدام در دین وی پذیرفته شده است.

این تصاویر که در قالب کمیک ارائه شده و نشان می دهد و مشخص نیست توزیع کننده اصلی چه کسی است، چرا که هیچ گروهی در این شهر مسئولیت آن را نپذیرفته است.

منصوری با زیر سؤال قرار دادن مشروعیت این محتوای اهانت آمیز اظهار داشت که این امر حتی با آموزه های مسیحیت نیز منافات دارد.

وی همچنین از تمام استرالیاییهای علاقمند که می خواهند اطلاعات دسته اولی درباره دین اسلام به دست آورند دعوت کرده است که به این مرکز اسلامی رفته و در روز گشایش درهای مسجد محلی شرکت کنند.

این فعال مسلمان یادآور شد: می خواهیم تأکید کنیم که مسیح نیز برای ما پیامبری قابل احترام است و اگر در این زمان زندگی می کرد بی تردید با چنین رویکردهایی مخالف بود.

حضور مسلمانان در استرالیا به بیش از 200 سال پیش باز می گردد. این گروه دینی در حال حاضر 7/1 درصد از جمعیت 20 میلیونی را تشکیل می دهند، اسلام دومین دین بزرگ پس از مسیحیت در استرالیا محسوب می شود.

قانون اساسی جدید مجارستان اسلام را به رسمیت نشناخته است

قانون اساسی جدید مجارستان بیش از 300 مذهب و فرقه دینی را حذف کرده است که در آن میان می توان به دین اسلام، آئین بودیسم، آئین هندوئیسم و چندین فرقه کاتولیک اشاره کرد.

قانون اساسی جدید، مجارستانی ها را از بسیاری از آزادیهای خود محروم کرده و قدرت بی‌سابقه ای را در دولت متمرکز کرده است.

دوشنبه شب ده ها هزار نفر از مجارستانی ها به خیابانها ریخته و علیه قانون اساسی جدید تظاهرات کردند. این درحالی است که رئیس جمهور مجارستان از قانون جدید حمایت کرده و اظهار می دارد مردم مجارستان باید به آن افتخار کنند.