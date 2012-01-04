تجهیز 13.6 درصد واحدهای صنفی آذربایجان غربی به صندوق مکانیزه فروش

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقان در نهمین اجلاس ماهانه مجمع امور صنفی خوی با اشاره به فعالیت 81 هزار واحد صنفی در آذربایجان غربی، افزود: از این تعداد 11 هزار و 128 واحد معادل 13.6 درصد واحد صنفی مجهز به صندوق مکانیزه فروش شدند.

وی خواستار اجرای ماده 71 قانون نظام صنفی مبنی بر تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش و دستگاه کارتخوان بانکی توسط واحدهای صنفی شد و بیان داشت: رسالت تنظیم بازار بر عهده اصناف بوده که باید اقدامات لازم در راستای تنظیم بازار به ویژه در ایام پایانی سال را انجام دهند.

رئیس مجمع امور صنفی خوی نیز در این جلسه با بیان اینکه 9 هزار و 53 واحد صنفی دارای پروانه کسب در این شهرستان فعالیت می کنند، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 850 واحد فاقد پروانه کسب شناسایی شده و اخطارهای قانونی لازم برای اخذ پروانه به این واحدها داده شده است.

معصوم لو افزود: در خصوص آموزش اصناف، متصدیان واحدهای صنفی و اعضای هیئت مدیره اتحادیه تا کنون 36 دوره آموزشی برگزار شده و هم اکنون تشکلهای صنفی این شهرستان مجهز به سیستم اتوماسیون اداری شده است.