95 درصد مسائل پرونده بلندترین محور تاریخی - فرهنگی جهان انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مصلحی ظهر چهارشنبه در نشستی خبری افزود: پرونده محور فرهنگی تاریخی اصفهان تا 10 روز آینده کامل آماده خواهد شد تا برای ثبت جهانی به یونسکو فرستاده شود.

وی همچنین در پاسخ به کاهش توریسم در اصفهان تصریح کرد: باید در حوزه بازاریابی و تبلیغات کار جدی تری انجام دهیم و مشکل ما بودجه است و این مقدار بودجه کفاف سیاستهای ما در بازارهای هدف را نمی دهد.

نگاههای نادرست تصحیح شود

سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان یادآور شد: سیاستهای ملی با بودجه های ملی و بین المللی سازگار است تا نگاههای نادرست به ایران را که از جانب دشمنان رواج یافته تصحیح کنیم.

وی با اشاره به ظرفیتهای اصفهان برای جذب توریسم گفت: هم اندیشی برای استفاده بهینه از این داشته ها نکته اساسی و مهم است و برای رسیدن به توسعه پایدار این صنعت و برای نیل به این مقصود نباید منطقه ای فکر کرد که اگر این چنین باشد هیچگاه به این مقصود نخواهیم رسید.

مصلحی افزود: در تلاش هستیم تا با کتابها و سایتهای چند زبانه تصویری شفاف از ایران را به توریستهای خارجی ارائه دهیم و بازار مناسب بین المللی داشته باشیم.

سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان تاکید کرد: این امر در اصفهان پایه ریزی شده و قطعا به نتیجه خواهد رسید.

وی با اعلام اینکه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به تنهایی قادر به مدیریت توسعه این صنعت نیست ادامه داد: شهرداریها، اداره اوقاف، منانبع طبیعی، محیط زیست و کلیه ادارات در جای خود می توانند برای رسیدن به نقطه مؤثر باشند و نباید تنها منتظر میراث فرهنگی برای انجام این امور باشیم

چهارباغ پیاده رو می شود

معاون سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی اصفهان یادآور شد: با همکاری شهرداری در تلاش هستیم که حداقل تا پایان سال جاری بخشی از چهار باغ عباسی حدفاصل میدان امام حسین تا میدان انقلاب را با اولویت پیاده به یک محور ویژه تبدیل کنیم.

وی افزود: در فاز اول این پروژه از ورود ماشینهای سبک جلوگیری خواهد شد و در فاز دوم نیز اتوبوسها در چهارباغ عبور نمی کنند.