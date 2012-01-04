48 پایگاه اورژانس در گلستان فعال است

محمد جواد مقسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: متوسط زمان رسیدن به محل حادثه در شهر در استان 6 دقیقه و در جاده 10 دقیقه است.

وی تعداد ماموریت های اورژانس استان در سال 89 را 13 هزار و 13 مورد ماموریت تصادفی ذکر کرد و گفت: 24 هزار و 186مورد نیز تعداد ماموریت غیرتصادفی هستند.

وی بیان داشت: در شش ماهه اول سال 90، هفت هزار و 106مورد ماموریت تصادفی و 14هزار و 156مورد ماموریت غیرتصادفی داشتیم.

مقسمی در خصوص تاخیر آمبولانس تا محل حادثه گفت: زمان رسیدن ما به محل حادثه از زمان وقوع حادثه نیست بلکه از زمانی است که به ما حادثه اطلاع داده می شود ولی بیشتر مردم از زمان تصادف در نظر می گیرند.

وی ادامه داد: شهر گرگان با معضل ترافیک روبروست و به خاطر ترافیک بالا و اینکه مانند شهرهایی چون تهران جایگاه ویژه ای ندارند گاهی دیرتر به محل حادثه می رسیم.



وی افزود: ما در گرگان هفت پایگاه داریم که مطابق با استاندارد است ولی مواقعی است که تمام آمبولانس های ما در محل های حادثه هستند و ممکن است تا برگردند کمی طولانی شود.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان بیان داشت: بعضی مواقع نیز برخی مردم در موارد غیر اورژانسی با 115 تماس می گیرند که مانع از رسیدگی به بیماران اورژانسی می شود.

وی در خصوص نیازمندیهای مرکز اورژانس گفت: ما در خصوص نیروی انسانی مشکل داریم چون در حال حاضر در رشته های پرستاری و رشته های مرتبط با آن چون اتاق عمل، هوشبری فارغ التحصیل مرد کم است در جذب نیروی انسانی متخصص مشکل داریم.

مقسمی افزود: ما نیازمند موتورلانس نیز هستیم چون نسبت به آمبولانس راحت تر می تواند در محل حادثه حضور یابد و اقدامات اولیه را انجام دهد.

وی تصریح کرد: موتورلانس جزو مصوبات هیئت رئیسه است واگر مشکلی پیش نیاید تا چهار ماه آینده این طرح اجرایی می شود.