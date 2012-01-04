۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۴۹

صلاحی خبر داد:

19 منطقه جدید دارای آرسنیک در خراسان رضوی شناسایی شد

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی از شناسایی 19 منطقه جدید آرسنیک دار در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صلاحی ظهر چهارشنبه در حاشیه هشتمین گردهمایی ملی زیرساخت ها و سامانه های داده های مکانی SDI و GIS اظهار داشت: به منظور فراهم کردن زمینه برای استفاده از توانمندی ها و ظرفیت های استان در بخش های مختلف، با همکاری استانداری و سازمان نقشه برداری، نقشه های پوششی شرق استان طی سال های 88 تا 90 تهیه شده است.

وی افزود: این امر موجب تولید 221 برگ نقشه پوششی از شرق استان و شناسایی 19 منطقه جدید آرسنیک که همزاد طلاست، شده است.

استاندار خراسان رضوی گفت: تا قبل از دولت نهم هیچ معدن طلایی در استان کشف نشده بود و پس از دولت نهم نیز یک معدن طلا با خلوص 99.999 درصد در تربت حیدریه کشف شد که روزانه بیش از دو کیلوگرم طلا استخراج می کند.

وی تصریح کرد: در دولت دهم نیز بر اساس آماده سازی این نقشه به هنگام 19 منطقه جدید کشف شد که به زودی مناقصه اجرایی شدن آن برگزار خواهد شد.

