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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۲۰:۲۵

رحمتی:

3000 دانش آموز در طرح ایمن سازی مدارس اردبیل شرکت کردند

3000 دانش آموز در طرح ایمن سازی مدارس اردبیل شرکت کردند

مشگین شهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان اردبیل گفت: با اجرای طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راههای استان بیش از سه هزار و 200 دانش آموز تحت پوشش قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمتی بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از طرحهای ایمن سازی مدارس شهرستان مشگین شهر اظهار داشت: این دانش آموزان با اجرای طرح ایمن سازی تحت پوشش دوره های آموزشی ترافیکی و ایمنی جاده ها قرار می گیرند.

وی با اشاره به اجرای این طرح در 55 مدرسه حاشیه راههای استان طی سال جاری افزود: ارتقا سطح دانش ترافیکی دانش آموزان مدارس حاشیه راههای استان که به لحاظ احتمال بروز حوادث ترافیکی در معرض خطر بیشتری هستند، مهمترین هدف اجرایی این طرح است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان از اجرای این طرح در 10 مدرسه حاشیه راههای مشگین شهر خبر داد و یادآور شد: طرح ایمن سازی مدارس در دو بخش فیزیکی و آموزشی در مدارس حاشیه راههای استان انجام می شود.

وی افزود: در این طرح اقلام فرهنگی و کمک آموزشی از جمله کتاب در قالب پیک ترافیک، جزوه، جلیقه شبرنگ، گردن آویز، چراغ چشمک زن و دیگر وسایل تحریری مزین به شعائر ایمنی و ترافیکی در بین دانش آموزان توزیع می شود.

رحمتی با تشریح اجرای این طرح عنوان کرد: با اجرای موفقیت آمیز طرح مذکور در سالهای گذشته دانش آموزانی که در این طرح شرکت کرده بود، آسیب ندیده بودند.

کد مطلب 1501424

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