3000 دانش آموز در طرح ایمن سازی مدارس اردبیل شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمتی بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از طرحهای ایمن سازی مدارس شهرستان مشگین شهر اظهار داشت: این دانش آموزان با اجرای طرح ایمن سازی تحت پوشش دوره های آموزشی ترافیکی و ایمنی جاده ها قرار می گیرند.

وی با اشاره به اجرای این طرح در 55 مدرسه حاشیه راههای استان طی سال جاری افزود: ارتقا سطح دانش ترافیکی دانش آموزان مدارس حاشیه راههای استان که به لحاظ احتمال بروز حوادث ترافیکی در معرض خطر بیشتری هستند، مهمترین هدف اجرایی این طرح است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان از اجرای این طرح در 10 مدرسه حاشیه راههای مشگین شهر خبر داد و یادآور شد: طرح ایمن سازی مدارس در دو بخش فیزیکی و آموزشی در مدارس حاشیه راههای استان انجام می شود.

وی افزود: در این طرح اقلام فرهنگی و کمک آموزشی از جمله کتاب در قالب پیک ترافیک، جزوه، جلیقه شبرنگ، گردن آویز، چراغ چشمک زن و دیگر وسایل تحریری مزین به شعائر ایمنی و ترافیکی در بین دانش آموزان توزیع می شود.

رحمتی با تشریح اجرای این طرح عنوان کرد: با اجرای موفقیت آمیز طرح مذکور در سالهای گذشته دانش آموزانی که در این طرح شرکت کرده بود، آسیب ندیده بودند.