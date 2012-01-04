۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۴۵

قهرمانی خبر داد:

وام مشاغل خانگی به روزنامه نگاران کرمانشاهی پرداخت می شود

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر: مسئول امور مشاغل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه گفت: وام مشاغل خانگی تا سقف 50 میلیون ریال به هنرمندان و روزنامه نگاران کرمانشاه پرداخت می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قهرمانی گفت: برای اشتغال زایی و کمک و مساعدت به هنرمندان و نویسندگان و روزنامه نگاران استان به افراد واجد الشرایط مبلغ 50 میلیون ریال وام بدون سود پرداخت خواهد شد.

مسئول امور مشاغل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه افزود: متقاضیان می توانند با مراجعه به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با دریافت فرم های لازم نسبت به تکمیل آنها اقدام کنند.

قهرمانی تاکید کرد: هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 8251099 تماس حاصل کرده و سئوالات خود را با همکاران ما در میان بگذراند.

مسئول امور مشاغل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در پایان تصریح کرد: در روزهای آتی لیست مشاغلی که متقاضیان می توانند در آن ثبت نام کنند، از طریق این اداره کل اطلاع رسانی خواهد شد.
 

