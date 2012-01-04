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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۲۰:۱۶

فاضلیان در گفتگو بامهر:

نامزدهای انتخابات از تبلیغات زودهنگام پرهیز کنند

نامزدهای انتخابات از تبلیغات زودهنگام پرهیز کنند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان گلستان از نامزدهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی خواست علاوه بر خودداری از تبلیغات زودهنگام، از هرگونه سوء استفاده از اموال دولتی برای این کار جدا خودداری کنند.

احمد فاضلیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انتظار ما از کسانی که می خواهند در آینده نماینده مردم باشند این است که بیش از دیگران التزام و احترام به قانون داشته باشند.

وی تصریح کرد: این افراد باید از هم اکنون نشان دهند که تحت هیچ شرایطی حاضر به انجام کاری برخلاف قانون و مصالح عمومی جامعه نیستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که ما امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت و همدلی نیاز داریم از نامزدها و حامیان آنان خواست از تخریب اقوام یا ایجاد تنش بین گروه های ساکن استان به منظور اخذ آرای مردم ، جدا پرهیز کنند.

وی با بیان این که باید زمینه حضور حداکثری مردم را پای صندوق های رای فراهم کنند عنوان کرد: دستگاه قضایی استان در برابر  افرادی که به هر نحو بخواهند این روند را مخدوش کنند قاطعانه می ایستد.

وی با بیان این که امروز ابرقدرت ها به تحولات ایران و به ویژه انتخابات چشم دوخته اند گفت: باید مراقب باشیم ناخواسته با انجام برخی کارها، آب به آسیاب دشمنان اسلام نریزیم.
 
فاضلیان با ابراز خرسندی از روند فعلی در استان پیش بینی کرد: فضای انتخاباتی سالم و به دور از هرگونه بی قانونی را در استان پشت سر بگذاریم.
کد مطلب 1501426

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