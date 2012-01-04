نامزدهای انتخابات از تبلیغات زودهنگام پرهیز کنند

احمد فاضلیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انتظار ما از کسانی که می خواهند در آینده نماینده مردم باشند این است که بیش از دیگران التزام و احترام به قانون داشته باشند.

وی تصریح کرد: این افراد باید از هم اکنون نشان دهند که تحت هیچ شرایطی حاضر به انجام کاری برخلاف قانون و مصالح عمومی جامعه نیستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که ما امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت و همدلی نیاز داریم از نامزدها و حامیان آنان خواست از تخریب اقوام یا ایجاد تنش بین گروه های ساکن استان به منظور اخذ آرای مردم ، جدا پرهیز کنند.

وی با بیان این که باید زمینه حضور حداکثری مردم را پای صندوق های رای فراهم کنند عنوان کرد: دستگاه قضایی استان در برابر افرادی که به هر نحو بخواهند این روند را مخدوش کنند قاطعانه می ایستد.

وی با بیان این که امروز ابرقدرت ها به تحولات ایران و به ویژه انتخابات چشم دوخته اند گفت: باید مراقب باشیم ناخواسته با انجام برخی کارها، آب به آسیاب دشمنان اسلام نریزیم.

فاضلیان با ابراز خرسندی از روند فعلی در استان پیش بینی کرد: فضای انتخاباتی سالم و به دور از هرگونه بی قانونی را در استان پشت سر بگذاریم.