بلیت اتوبوس در بیرجند الکترونیکی شارژ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست سازمان اتوبوسرانی بیرجند و حومه ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح این پروژه با اشاره به اینکه استفاده از بلیت الکترونیکی اتوبوس نیز برای اولین بار در کشور در چهار سال پیش در بیرجند کلید خورده است، اظهار داشت: این طرح نیز برای اولین بار در کشور با همکار بانک تجارت در بیرجند اجرا می شود.

یدالله غلامپور با اشاره به اینکه باجه های فروش و شارژ الکترونیکی در بیرجند از 10 باجه در چهار سال گذشته به 35 باجه در سال جاری افزایش یافته است، افزود: این تعداد باجه و نیروی انسانی موجود نیز جوابگوی نیاز شهروندان نبود که در این راستا پروژه شارژ الکترونیکی بلیت اتوبوس از طریق شبکه شتاب بانکی در دستور کار قرار گرفت.

وی حذف پول کاغذی، جلوگیری از مراجعات زیاد مردمی به باجه های فروش بلیت، دسترسی 24 ساعته برای شارژ بلیت، افزایش رضایتمندی مردم از سازمان اتوبوسرانی و کاهش هزینه های مالی در انتقال وجوه را از مهم ترین اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.

غلامپور با اشاره به فعالیت 110 دستگاه اتوبوس در ناوگان اتوبوسرانی بیرجند، گفت: امیدواریم با اجرای این طرح گامی موثر در راستای رفاه حال شهروندان بیرجندی برداریم و بتوانیم آن را به عنوان الگویی در کشور نیز اجرایی کنیم.

مدیر شعب بانک تجارت در استان خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: به دنبال تاکید دولت در بحث ارائه خدمات الکترونیکی تا پایان برنامه پنجم توسعه 80 درصد دریافت و پرداخت به صورت الکترونیکی انجام خواهیم داد.

افغانی مقدم به مزایای استفاده از طرح شارژ الکترونیکی بلیت اتوبوس اشاره کرد و افزود: جلوگیری از بیماری ها به واسطه حذف پول کاغذی در دست مردم، کاهش در هزینه ها و سرعت بیشتر امور از جمله اهداف این طرح است.

وی با بیان اینکه در فاز اول این طرح 10 دستگاه کارت خوان شارژ الکترونیکی در بیرجند برای ارائه خدمات آماده سازی شده است، ادامه داد: در آینده و با استقبال مردم تعداد این دستگاه ها افزایش خواهد یافت.