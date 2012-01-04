ضرورت پیش سازی امنیت توسط پلیس/ البرز، مناسب مطالعات حاشیه نشینی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد قصری روز چهارشنبه در اولین همایش ملی حاشیه نشینی نظم و امنیت که در آمفی تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار شد، اظهار داشت: پلیس باید زمینه های پیش سازی امنیت را فراهم کند.



وی ابراز داشت: مولفه های اجتماعی را باید به خوبی شناخته و بر اساس آن مدیریت و برنامه ریزی را انجام داد و زمینه های پیش سازی امنیت نیز را فراهم کرد.



وی گفت: نیروی انتظامی کشور، جامعه را به عنوان یک پژوهشگاه بزرگ در زمینه تامین امنیت فرض کرده است که جامعه، خانواده، دین، فرهنگ و حاشیه نشینی هیچ کدام در قبال نیروی انتظامی به چشم نمی آید ولی نیروی انتظامی باید به آن توجه ویژه داشته باشد.



مناسب بودن ویژگی های استان البرز برای مطالعه حاشیه نشینی



رئیس سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا افزود: استان البرز برای مطالعه پدیده حاشیه نشینی محیط مناسبی تشخیص داده شده است.



قصری ادامه داد: نباید پایان این همایش ها نقطه پایانی یک فرایند محسوب شود بلکه باید بعد از این همایش نیز مقالاتی در زمینه حاشیه نشینی ارائه و ارزیابی شود و بعد از آن نیز نتایج این کار اشاعه و توسعه پیدا کند.



وی با بیان اینکه امنیت اجتماعی مفهوم بسیار گسترده ای دارد، اضافه کرد: امنیت فقط در نیروی انتظامی محدود نمی شود ولی لبه تیز آن همواره نیروی انتظامی و پلیس بوده است.



رئیس سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا با بیان اینکه برای امنیت نمی توان حد و مرزی قائل شد، افزود: امنیت و اجتماع دو مقوله پیچیده امروزی هستند.



وی تاکید کرد: نیروی انتظامی باید متناسب با این پیچیدگی ها، راهبردها و پیش بینی های خود را تبیین کنند و برقراری امنیت بر پایه شناخت علمی با استفاده از عقلانیت و مشارکت نخبگان باشد.

