رسانه های کرمانشاه از ورود به مسائل حاشیه ای انتخابات پرهیز کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مصیب چراغی گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه باتوجه به رسالت ذاتی خود، باید فضای مطبوعاتی استان را دائما رصد کند.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه افزود: این اداره کل با همکاری مطبوعات استان به دنبال آن است تا فضای آرام، همراه با شور و نشاط خاص برای حضور حداکثر مردم در سطح استان فراهم کند.

چراغی با اشاره به فعالیت 32 هفته نامه، 10 سرپرستی روزنامه سراسری و 10 روزنامه استانی در سطح استان کرمانشاه، تاکید کرد: فضای مناسبی در سطح رسانه های استان برای انجام فعالیت های فرهنگی وجود داد.

وی با قدردانی از رسانه های استانی در ایجاد فضای مناسب در سطح استان، گفت: بیشتر رسانه های استان همسو و همگام با اهداف نظام در حال ایجاد بستر های مناسب هستند.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، تصریح کرد: این خود کار مهمی است که رسانه ها در حال انجام آن هستند که علاوه بر کار خبری فعالیت های فرهنگی را نیز مد نظر قرار داده اند.

وی با اشاره به پیش رو داشتن انتخابات نهمین مجلس شورای اسلامی در اسفند سال جاری، گفت: از رسانه های استان انتظار داریم از ورود به مسائل حاشیه ای پرهیز نموده و فضای فرهنگی سالم را برای حضور عموم مردم در انتخابات فراهم آورند.

چراغی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف مطبوعاتی با شماره تلفن 8251099 تماس بگیرند.

