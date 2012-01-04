خانه سینما تمایلی به حل موضوع ندارد/صنوف نگران نباشند

حبیب الله کاسه ساز؛ تهیه کننده سینمای ایران درباره انحلال خانه سینما به خبرنگار مهر گفت: بحث انحلال از دوره قبل مطرح بوده است زیرا خانه سینما باید قانونی شود. اما آقایان جدی نگرفتند.

وی افزود:در حال حاضر اداره حقوقی معاونت سینمایی شکایت کرده و رای بر انحلال خانه سینما داده است. در این میان بحث صنوف سینمای ایران با خانه سینما فرق می کند.

کاسه ساز در ادامه بیان کرد:صنوف با معاونت سینمایی ارتباط دارند و در تشکیلات سازمان سینمایی جایگاه مشخصی خواهند داشت. جو سازی ایجاد شد ولی به نظر می رسید که با ریش سفیدی می توان موضوع را حل کرد اما طرف مقابل که خانه سینما است، تمایلی به حل موضوع ندارد.

این تهیه کننده ادامه داد: آنها می خواهند از این آب گل آلود ماهی بگیرند. البته تعداد محدودی از افراد در خانه سینما اینگونه هستند. در این میان باید صنوف کار خود را انجام دهند.

وی تاکید کرد: در این شرایط باید با برنامه ریزی و سیاست حرکت کنیم تا به بدنه اصلی سینما ضربه نخورد. ارتباط غیر مستقیم صنوف باید مستقیم شود. جای هیچ نگرانی برای صنوف نیست.

کاسه ساز درباره قانونی بودن انحلال خانه سینما پیش از برگزاری دادگاه 21 دی ماه گفت: من نمی دانم این موضوع قانونی است یا خیر؟ باید کارشناسی شود. اما قطعا در رای دادگاه تاثیر دارد.