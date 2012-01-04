۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۰۳

باوندپور خبر داد:

672 اثر به جشنواره "گیلانغرب در دفاع مقدس" ارسال شد

گیلانغرب - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلانغرب گفت: 672 اثر هنری و تحقیقی به دبیرخانه نخستین جشنواره منطقه ای گیلانغرب در دفاع مقدس ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، لطف الله باوند پور گفت: نقش گیلانغرب در دفاع مقدس نقش برجسته و پر اهمیتی بود به گونه ای که مقام معظم رهبری لقب دومین شهر مقاوم کشور را به این شهر دادند و در سفر اخیرشان به استان بارها و بارها از دلاورمردی ها و شجاعت و ایثار مردمان گیلانغرب یاد کردند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گیلانغرب با اشاره به برگزاری جشنواره استانی گیلانغرب در دفاع مقدس طی پنج سال گذشته، افزود: امسال با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت خانه این جشنواره از حالت استانی به صورت منطقه ای در آمد.

باوندپور با اشاره به برگزاری جشنواره در چهار بخش مقاله، شعر، هنرهای تجسمی و تئاتر، تاکید کرد: مجموعا 672 اثر در زمینه های مختلف هنری و تحقیقی به دبیر خانه نخستین جشنواره منطقه ای گیلانغرب در دفاع مقدس ارسال شده است.

وی افزود: از این تعداد 310 اثر در بخش شعر، 110 اثر در بخش هنرهای تجسمی، شامل طراحی، گرافیک و نقاشی، 18 اثر در بخش تئاتر، 138 مقاله و 95 اثر خوشنویسی واصل شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلانغرب، در ادامه به ارائه گزارشی از روزشمار جشنواره پرداخت و گفت: فراخوان این جشنواره خرداد سال جاری در سطح استان های غربی توزیع شد و تبلیغات گسترده در سطح رسانه ها نیز صورت گرفت که خوشبختانه با استقبال گسترده هنرمندان و علاقمندان استان مواجه شد.

باوندپور گفت: نخستین جشنواره منطقه ای گیلانغرب در دفاع مقدس به مدت سه روز از 18 تا 20 بهمن برگزار خواهد شد.

وی در پاپان تاکید کرد: با توجه به اهمیت و نقش این شهرستان در طول هشت سال دفاع مقدس، امیدواریم که شاهد برگزاری این جشنواره در سطح ملی باشیم.
 

