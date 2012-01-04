رونمایی از سامانه دیپلماسی فناوری/ صادرات کالاهای دانش بنیان به 20کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین سالار آملی امروز در نشست خبری "نشست ملی صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان" با تاکید بر اینکه یکی از مباحث بسیار مهم برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران، بحث صادرات محصولات دانش بنیان است، اظهار داشت: در این برنامه در دو بند مشخص فصل علم و فناوری به موضوع صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان اشاره شده و برنامه ریزی در این جهت را از وظایف دولت عنوان کرده است.

وی اضافه کرد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری جلساتی با حضور شرکت‌های دانش بنیان برگزار کرده و روز شنبه 17 دی ماه جاری در مرکز همایش‌های صدا و سیما "نشست ملی صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان" برگزار خواهد شد که در آن 500 شرکت دانش بنیان حضور می یابند.

معاون امور بین‌الملل و انتقال فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: در این همایش سه نشست تخصصی با موضوع یافتن راه حل‌هایی برای توسعه صادرات نرم افزارها، صادرات مواد بیولوژیکی و صادرات خدمات فنی و مهندسی برگزار می شود، همچنین در حاشیه این همایش نمایشگاهی از 100 فناوری برتر داخل کشور که توانسته‌اند به مرحله صادرات برسند برپا می شود.

وی افزود: در حال حاضر فعالیت‌های صادرات کالا و خدمات دانش بنیان زیر نظر کارگروه صادرات کشور انجام می شود و مجموعه مقررات کارگروه صادرات کشوری بر این بخش هم حاکم است، علاوه بر این می توانیم امکانات بیشتری نیز در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار دهیم.

معاون امور بین الملل و انتقال فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه راه اندازی سامانه دیپماسی فناوری با همکاری وزارت امور خارجه از دیگر برنامه‌های نشست ملی صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان است، افزود: اعتقاد ما بر این است که باید از ظرفیت‌های دیپلماسی خود در جهت توسعه فناوری استفاده بیشتری کنیم.

سالار آملی گفت: در همین راستا در نظر داریم میدان را برای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران بازتر کنیم تا این نمایندگی‌ها در زمینه توسعه علم و فناوری فعالیت بیشتری داشته باشند. مهمترین طرحی که در این زمینه مدنظر قرار دادیم این بود که سامانه ای به دو زبان فارسی و انگلیسی طراحی کنیم؛ این سامانه مجموعه اطلاعات متداول شرکت‌های دانش بنیان داخل کشور را در اختیار نمایندگی های ایران در خارج از کشور قرار می دهد و همچنین خواستار دریافت اطلاعات مشخص، دقیق و متداول از دیگر کشورها در این حوزه‌ها به ایران هستیم.

وی افزود: سامانه دیپلماسی فناوری برای پیوند زدن ظرفیت‌های دیپلماسی کشور با ظرفیتهای علم و فناوری کشور در یک نقطه راه‌اندازی می‌شود.

معاون امور بین الملل و انتقال فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاکید کرد: انتظار داریم مجموعه پولی و مالی کشور از مجموعه شرکت های دانش بنیان حمایت کند و بر همین اساس نگاه خاصی به صندوق ملی نوآوری و شکوفایی داریم و امیدواریم این صندوق بخشی از امکانات خود را در اختیار شرکت‌هایی قرار دهد که پتانسیل صادراتی در داخل کشور دارند.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون حجم صادرات خدمات دانش بنیان در حدود یک درصد است که امیدواریم در پایان برنامه پنج ساله پنجم به هشت درصد برسد و پیش بینی شده است که در سند چشم انداز 1404 صادرات محصولات دانش بنیان به 20 درصد کل صادرات کشور برسد.

سالار آملی اضافه کرد: امسال دورنمای صادرات کل کشور 40 تا 45 میلیارد دلار برآورد شده است که یک درصد این مبلغ حدود 400 میلیون دلار و به عبارت دیگر مبلغی حدود 600 میلیارد تومان می شود.

وی زمینه‌های اصلی صادرات کالاهای دانش بنیان را سلامت و نرم افزارها عنوان کرد و افزود: ‌در این زمینه در حوزه نیروی انسانی هم پتانسیل‌های خوبی داریم. به عبارتی در حوزه سلامت عمده داروهای بیولوژیکی و تجهیزات پزشکی از موقعیت خوبی در صادرات برخوردارند. هدف گیری معاونت علمی در مرحله اول 20 کشور است که به طور عمده کشورهای مسلمان و منطقه هستند که در این راستا هفته گذشته با سفرای این کشورها جلسه‌ای برگزار شد.