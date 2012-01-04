استان تهران در کاهش تلفات تصادف از اهداف برنامه پنجم توسعه جلوتر است

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبرز واحدی افزود: بر اساس این خبر، تلفات رانندگی در جاده های برون شهری استان تهران در 8 ماهه امسال 30 درصد کاهش یافت.

وی گفت: با 190 نفر کاهش کشته نسبت به مدت مشابه هشت ماهه سال گذشته، آمار تلفات رانندگی راههای استان تهران به 460 نفر رسید.

این مسئول ادامه داد: اگرچه ایده آل ما رسیدن به عدد صفر است و برای رسیدن به آن تلاش می کنیم اما برنامه ریزیها، اقدامات و هدف گذاریهای خوبی طی چند ماهه اخیر در اداره کل راه و شهرسازی استان تهران انجام شده و خوشبختانه شاهد به بار نشستن این اقدامات هستیم.

اقدامات اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در راستای کاهش تصادفات

وی بیان داشت: اقداماتی از قبیل اجرای طرح بهبود اضطراری ایمنی در راههای استان تهران، ساماندهی علائم و تجهیزات ایمنی منصوبه در راهها، اصلاح حفاظها، اجرای خط کشیهای طولی و عرضی، استفاده از علائم افقی به صورت خط نوشته و هاشور در مقیاس وسیع، آرام سازی ترافیک در مناطق مسکونی و صنعتی حاشیه راهها، ایمن سازی مدارس حاشیه راههای استان، مدیریت سرعت و مدیریت دسترسیها، از جمله اقدامات مؤثر در راستای کاهش تصادف بوده است.

واحدی همچنین استفاده از انرژیهای نو در علائم و تجهیزات ایمنی، استفاده از پلیس مجازی(چراغهای گردان آذرخشی)، گشتهای نامحسوس راهداری و پلیس راه، آشکارسازی نقاط پرحادثه، اجرای روشنایی در مقاطع پرحادثه، استفاده از علائم ایمنی سیار سبک در محل اجرای عملیات راهداری و راهسازی و نصب تعداد زیادی پل عابر پیاده در محل های پرتردد را از دیگر اقدامات این اداره کل در راستای کاهش تصادفات برشمرد.

وی با اشاره به اینکه دغدغه کاهش تصادفات باید دغدغه ای عمومی و ملی باشد، ادامه داد: اگر این دغدغه در هم میهنان ایجاد شود و احترام به مقررات و ضوابط رانندگی در مردم نهادینه شود ، شتاب کاهش تصادفات بیشتر خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به آمادگی 47 پایگاه ثابت راهداری زمستانی در راههای استان تهران و استقرار شبانه روزی راهداران در گردنه ها، راهدارخانه ها و گشتهای راهداری ابراز امیدواری کرد تا شغل راهداری هرچه زودتر در زمره مشاغل سخت به تصویب برسد.