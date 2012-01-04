12هزار بیمار به بخش اورژانس بیمارستان دهدشت مراجعه کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عباسی افزود: این بیماران مورد مداوا قرار گرفتند و یا برای درمان تکمیلی به شهرهای همجوار اعزام شدند.

وی بیان داشت: در این ماه 745 مورد خدمات وصل سرم، هفت هزار و 998 مورد تزریق آمپول، 302 مورد نوار قلب و 174 مورد نیز خدمات پانسمان و بخیه به بیماران مراجعه‌کننده ارائه شده است.

عباسی اظهار داشت: از تعداد 12هزار بیماری که در آبان ماه به این مرکز مراجعه داشتند، حدود هشت هزار نفر به‌ صورت سرپایی مداوا شدند و سایر بیماران برای ادامه مراحل درمان خود به سایر بخش‌های بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت انتقال یافتند.

مسئول اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت گفت: در این مدت تعداد 42 بیما‌ر نیز به شهرستانها و استانهای همجوار اعزام شدند.

وی تصریح کرد: کارکنان این مرکز درمانی همه تلاش خود را برای ارتقا و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران انجام می‌دهند.