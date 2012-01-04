مصادره گذرنامه خانواده مهدی هاشمی در فرودگاه/ کمک مشایی برای واردات دهها هزار گوساله!

به گزارش سرویس ویژه مهر، سایت‌های خبری هر روز خبرهای گوناگونی را منتشر می‌کنند که برخی از آنها صرفا در حد شنیده‌هاست و ممکن است چندان مبنای محکمی نداشته باشد. در عین حال برخی از خبرهای امروز چهارشنبه 14 دی ماه 1390 برای اطلاع خوانندگان مرور می‌شود:

ارتباطات یک عضو شورای شهر تهران با انگلیس

خبرگزاری فارس نوشت: به دنبال انتشار خبری درباره تبدیل یک عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران به سرپل ارتباط با دولت انگلیس در داخل کشور، آن دسته از خانواده‌های محکومان فتنه ۸۸ که این خبر را در اختیار فارس قرار داده بودند، اطلاعات بیشتری در این باره ارائه کردند. یکی از افراد که همسر وی جزو محکومان فتنه است اظهار کرده : یکی از مأموریت‌های این عضو شورای شهر تهران این است که مجموعه پول‌ها و هدایای ارسال شده از جناب دولت انگلیس و شبکه بی‌بی‌سی برای خانواده‌های عناصر فتنه‌گر در داخل ایران را دریافت و میان آنها توزیع می‌کند.

مصادره گذرنامه خانواده مهدی هاشمی در فرودگاه

صراط نیوز نوشت : گذرنامه های خانواده مهدی هاشمی رفسنجانی و برخی دیگر از اعضای خاندان هاشمی پس از ورود به فرودگاه امام خمینی(ره) با حکم قاضی؛ مصادره شد. این افراد از امارات متحده به سمت ایران پرواز کرده بودند که به محض ورود به فرودگاه گذرنامه هایشان توسط مامورین ضبط شده است . هر چند هنوز از انگیزه این اقدام خبری در دست نیست اما به نظر می رسد ممنوع الخروج شدن خانواده مهدی هاشمی تا اطلاع ثانوی و در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی ادامه داشته باشد .

اقدام قابل تحسین یک نماینده مجلس درمورد اختلاس اخیر

به گزارش جهان نیوز ، پس از سوء استفاده مالی 2 هزار و 800 میلیارد تومانی در کشور و بازداشت متهمین مرتبط با این پرونده، فرزند یکی از نمایندگان فعلی مجلس در این ارتباط بازداشت شد. خبرنگار جهان در راهروهای مجلس شنید که این نماینده نه تنها برای آزادی فرزندش متوسل به هیچ اقدام غیر قانونی نشد، بلکه در نامه ای به مسئولان قضایی اعلام کرد که در رسیدگی به پرونده فرزندش تنها به قانون توجه شود و هیچ ملاحظه ایی نباشد .

مدیر شبکه العربیه استعفا داد

سایت خبری صراط به نقل از روزنامه الزمان نوشت : "عبد الرحمن راشد" مدیرکل شبکه خبری العربیه تاکید کرد که هفته گذشته استعفای خود را به "ولید ابراهیم"، رئیس کمیته اداره مالکان این شبکه تقدیم کرده است. گفته شده دلیل استعفای راشد پخش برنامه‌ای از این شبکه درباره وهابیت است که در آن ائتلاف تاریخی "محمد بن سعود"، بنیانگذار عربستان سعودی و "محمد عبد الوهاب"، بنیانگذار وهابیت به چالش کشیده شده است.

سایت اعلام نرخ ارز و طلا فیلتر شد

تابناک در خبری آورده : سایت مثقال که اطلاعات لحظه ای قیمت جهانی طلا و قیمت آن در بازار داخلی و قیمت انواع ارز را نشان میدهد، فیلتر شده است. لازم به ذکر است درپی برخی التهابات در بازار سکه و ارز کشور طی چند ماه اخیر و شیوع پدیده دلالی سکه و ارز ، میزان مراجعه به این سایت افزایش یافته بود.

کمک مشایی برای واردات دهها هزار گوساله!

سایت خبری انتخاب به نقل ازعلی کریمی، نماینده مردم شهرستان بابل در مجلس شورای اسلامی که در جمع طلاب و فضلای بابلی مقیم قم سخن می گفت، نوشت: فردی که رئیس جمهور محترم در ابتدای تشکیل دولت نهم شجاعانه و با اقتدار او را که سال‌ها بر اریکه قدرت تکیه زده بود از مدیریت استانی در مازندران برچید به یکباره توانست با کمک اسفندیار رحیم مشایی ، دهها هزار گوساله را از مرز سیستان و بلوچستان وارد کشور کرده و به بخش دامداری ونیز دامداران لطمات سنگینی وارد کند.

توافق فتنه سبز و جریان انحرافی برای عملیات مشترک رسانه ای

به گزارش ندای انقلاب ،گفته می شود پس از آنکه هدف مشترک جریان انحراف و فتنه عدم راهیابی اصولگرایان به مجلس شورای اسلامی و به چالش کشیدن انتخابات آتی تعریف شده است،منحرفین رایزنی های را برای استفاده از ظرفیت های رسانه های فتنه در خارج از کشور آغاز کرده و قرار است بزودی کلیدبخورد. براساس این گزارش چند هدف اصلی در این عملیات توافق شده است ؛ ۱- تخریب اصولگرایان و نامزدهای انتخاباتی آنان۲- حمله به مجلس هشتم به عنوان نماد اصولگرایی ۳- طرح برخی چالش ها برای درگیر ساختن بخش های مختلف حاکمیت و سیاه نمایی در این زمینه ۴- القای حاکمیت دوگانه