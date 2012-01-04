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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۵۱

صدر اسلامی:

14 نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان قزوین سلب عضویت شدند

14 نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان قزوین سلب عضویت شدند

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین گفت: در سال جاری 14 نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان به دلیل تخلف سلب عضویت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسن اسلامی صدر با ارائه گزارشی از عملکرد هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان قزوین اظهارداشت: در سال جاری 14 نفر از اعضای شوراهای اسلامی سلب عضویت شدند که 11 نفر این افراد از اعضای شوراهای اسلامی روستاها و سه نفر از اعضای شوراهای اسلامی شهری هستند.
 
وی عنوان کرد: به موجب ماده 79 قانون شوراهای اسلامی کشور هیئت های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات
شوراهای اسلامی برای رسیدگی به شکایات و تخلفات شوراهای اسلامی در سطح کشور تشکیل می شوند.
 
اسلامی صدر با اشاره به عملکرد این هیئت در استان افزود: در سال جاری هیئت حل اختلاف استان هفت جلسه و هیئت های حل اختلاف شهرستان سه جلسه تشکیل داده اند که 26 مصوبه داشته است.
 
رئیس دبیرخانه هیئت حل اختلاف استان تصریح کرد: در این جلسات 11 نفر از اعضای شورای اسلامی روستاها و سه نفر از اعضای شورای اسلامی شهرها سلب عضویت شده اند و یکی از شوراهای اسلامی شهری نیز منحل شده است.
 
وی یادآورشد: امسال برای یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر اخطار کتبی با درج در پرونده بدون اعلان عمومی صادر شده و تعداد مصوبات شورای اسلامی شهری نیز که از سوی این هیئت ابطال شده نیز 9 مصوبه است.
 
مدیرکل دفتر امور شهری بیان کرد: علت محکومیت سلب عضویت به دلیل انجام تخلف عدم سکونت در محدوده حوزه انتخابیه، تخلفات مالی، اداری و محکومیت های قضایی بوده است.
 
وی عنوان کرد: نظربراینکه آراء صادرشده از سوی هیئت حل اختلاف استان، در هیئت مرکزی حل اختلاف و دیوان عدالت اداری نیز قابل اعتراض است، اغلب اعضای سلب عضویت شده از این امکان قانونی بهره مند شده و اعتراض آنان در حال رسیدگی و بررسی در مراجع است.
 
رئیس دبیرخانه هیئت حل اختلاف استان اظهارداشت: در یکی از رسیدگی ها، شعبه 30 دیوان عدالت اداری با ردّ شکایت و درخواست رئیس سلب عضویت شده شورای اسلامی شهرسگزآباد، رای صادره هیئت حل اختلاف استان قزوین را تایید کرده است.
کد مطلب 1501444

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