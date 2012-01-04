به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا مرتضوی افزود: طی 33 سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد 30 انتخابات پرشور در کشور برگزار شده است.

وی ادامه داد: انتخابات به عنوان یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تجلی حضور مردم در مسایل سیاسی و اجتماعی مطرح است و دعوت دیگران برای حضور در انتخابات امر به معروف به شمار می‌رود.

فرماندار شهرضا با اشاره به لزوم واقع‌نگری انتخابات گفت: در شرایطی که وظایف قوای سه‌گانه از سوی قانون اساسی مشخص شده در برخی موارد شاهد مطرح شدن وعده‌هایی از سوی نامزدها هستیم که در حوزه وظایف مجلس شورای اسلامی نیست.

وی اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارای دو وظیفه مهم و اساسی هستند که شامل قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین است.

مرتضوی اضافه کرد: این در حالی است که برخی کاندیدها از نا آگاهی برخی افراد جامعه سوء استفاده می‌کند و قول احداث فرودگاه را در یک منطقه مطرح می‌کند.

