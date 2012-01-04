قاچاق کالا عامل بنیادین فساد اقتصادی در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد زمان ابطحی ظهر چهارشنبه در کمیسیون مبازه با قاچاق کالا و ارز شهرستان بیرجند اظهار داشت: قاچاق کالا پدیده ای مخرب بوده وصدمات زیادی بر اقتصاد تولیدی کشور وارد کرده و نه تنها تولیدات داخلی را کاهش داده بلکه بدترین ضربه را به اقتصاد کشور وارد کرده است.

وی افزود: اثرگذاری مستقیم بر اقتصاد، کاهش درآمد سرانه و گسترش روزافزون فقر از مهم ترین پیامدهای قاچاق کالا بر اقتصاد کشور است.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شهرستان بیرجند تصریح کرد: برنامه هایی که تاکنون برای مبارزه با قاچاق کالا بوده کارایی چندانی نداشته و مبارزه هوشمندانه و موثر از ابتدا تا انتهای عرضه محصول به بازار از راهکارهای اساسی مبارزه با قاچاق کالا است.

ابطحی ادامه داد: قوانین مربوط به قاچاق کالا در سال 1312 به تصویب رسیده به همین دلیل امروزه دارای ضعف هایی بوده که امید است با تصویب قانون جدید در این خصوص از طرف دولت این ضعف ها جبران شود.

وی یادآور شد: پدیده قاچاق کالا کشور را با مشکلات امنیتی و اقتصادی مواجه کرده و درصورت عدم مبارزه جدی با آن بازارهای کشور به وسیله کالاهای قاچاق تسخیر خواهد شد و این امر در درازمدت اشتغال کشور را با مشکلات عدیده ای رو به رو می کند.

تشکیل 259 پرونده قاچاق کالا در خراسان جنوبی

نماینده دادگستری در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار داشت: ۲۵۹ فقره پرونده در خصوص قاچاق کالا در دادگستری تشکیل شده که ۲۴۷ پرونده مختومه شده و۱۲ پرونده در حال رسیدگی است.

محمد رمضانی افزود: مجموع جریمه های صادر شده در خصوص قاچاق کالا جدای از مبحث دخانیات ۱۱۳ میلیون تومان بوده است.

نماینده دادگستری در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا وارز خراسان جنوبی تصریح کرد: ۳۰ پرونده قاچاق کالا از جانب گمرک به دادگستری ارجاع شده که ۱۷ پرونده منتهی به محکومیت و ۹ پرونده تبرئه شده است.

رمضانی یادآور شد: عمده کالاهای قاچاق شامل برنج و پارچه است و در صورت اجرای ساز و کارهای مناسب می توان از روند قاچاق کالا و ارز پیشگیری کرد.

نماینده اداره اموال تملیکی خراسان جنوبی نیز از رشد ۷۰ درصدی فروش کالاهای کشف شده خبر داد و گفت: فروش کالاهای تملیکی به خصوص پوشاک در مقایسه با سال گذشته ۱۱۵ درصد رشد داشته است.

احمد شهدادی افزود: مجموع کل فروش کالاهای تملیک شده هشت میلیارد و ۸۹۱ میلیون ریال شده که با مجوز از ارگان های ذیربط به مزایده گذاشته شده است.

وی با بیان این که پرونده های قضایی در خصوص قاچاق کالا مشابه سال قبل هفت پرونده بوده است، یادآورشد: باید با قاچاقچیان حرفه ای برخوردی عبرت آموز صورت گیرد.