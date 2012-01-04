پگاه: امیدوارم نیت ها شخصی نباشد

حمیدرضا پگاه بازیگر سینما و تلویزیون ایران درباره اتفاقات اخیر خانه سینما و وزارت ارشاد به خبرنگار مهر گفت: من اطلاع دقیقی از قوانین خانه سینما ندارم و نمیدانم آیا تخلفی صورت گرفته یا خیر؟ اما تنها چیزی که همه میدانیم این است که چه خانه سینما چه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به قصد حمایت از هنرمندان فعالیت میکنند.
وی تصریح کرد: بنابراین تنها امیدوارم این قصد در تمام فعالیتهای آنها لحاظ شود و براساس رویکردهای شخصیشان کاری نکنند بلکه قصد و نیت خیر داشته باشند و هدف اصلیشان که همان حمایت از هنرمندان است را در تمام کارهایشان لحاظ کنند.
چندی پیش وزارت ارشاد از خانه سینما شکایت کرد و خانه سینما نیز امروز شکایت خود از معاونت سینمایی را به دیوان عدالت اداری برده است.
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