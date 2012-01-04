پیام تسلیت شهردار کرج به مناسبت عروج آسمانی حاجی بخشی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی آقازاده درگذشت حاجی ذبیح‌الله بخشی و پیوستن وی به خیل شهدا را به عموم شیعیان تسلیت گفت و با بیان اینکه شهادت سنجشی برای معنویات کمال خداوندی است که از طبع فداکاری نشات می گیرد، افزود: داشتن دو فرزند شهید مایه سربلندی و افتخار حاج ذبیح الله بخشی در دوران زندگی وی بوده است.

وی لازمه انقلاب را شهادت و مهیا بودن برای شهادت دانست و افزود: حاجی‌ ذبیح‌الله بخشی در طول دوران دفاع مقدس دو فرزند خود را تقدیم انقلاب کرده بود که این هدیه در واقع هدیه ای از سوی وی به همه ملت ایران بود.



آقازاده در بیان شمه ای از ارادت حاج بخشی به انقلاب و دفاع از آن عنوان کرد: پدر شهیدان بخشی رزمنده ای معتقد و وفادار به انقلاب بود که در طول هشت سال دفاع مقدس در جبهه ها بلند‌گو به دست به تقویت روحیه رزمندگان می‌پرداخت.



شهردار کرج جهاد حاج بخشی در دوران دفاع مقدس را نمایی از اعتقاد وی برای سربلندی انقلاب اسلامی خواند و عنوان کرد: شهدای انقلاب بزرگ، چون شهدای صدر اسلام در پیشگاه مقدس ربوبی ارزشمند و مورد عنایت حق تعالی و اولیای اسلام ارزشمند هستند.



آقازاده اظهار داشت: حاجی بخشی بیش از 70 سال سن داشت که دید عمیق و اعتقاد عمیق وی به اسلام و انقلاب باعث شد وی به خیل جانبازان و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس بپیوندد.



وی شالوده و اساس بنیان و موفقیت های انقلاب اسلامی را در حرکت و عشق و علاقه انسانهای ایثارگری چون حاج ذبیح الله بخشی دانست و عنوان کرد: عشق به انقلاب و فرامین بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی آنچنان در وجود این مرد 70 ساله ریشه دوانده بود که حتی حاضر نشد همراه پیکر فرزند شهیدش جبهه نبرد را ترک کند.



پیکر پاک حاجی بخشی زاده فردا ساعت 10 صبح از محل میدان سپاه تشییع می شود.



