به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر مرادی با اشاره به گزارش عملکرد نه ماه سال جاری مدیریت عشایر استان بیان داشت: در سال جاری بیش از دو میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار در جهت ساماندهی عشایر و برای طرحهای عمرانی زیربنایی، خدمات رسانی، فرهنگی، مطالعات عشایری مبارزه با بحران خشکسالی در مناطق عشایری هزینه شده است.
وی با اشاره به مصوبات دیگر شورای عشایر استان اظهار داشت: باید برای ذخیره روان آبهای منطقه سمیرم برای اراضی کشاورزی عشایر و باغات، بندهای خاکی از طریق جهاد کشاورزی استان پیگیری و اجرا شود.
مدیر امور عشایر استان اصفهان با اشاره به مصوبات جلسه کنونی ادامه داد: طرح گاز رسانی شهرک گلافشان از طریق شرکت گاز استان پیگیری شده و مطابق مصوبه امروز از سال 91 اجرایی میشود.
وی ادامه داد: با توجه به مصوبات امروز گرموک به قونجان در شهرستان سمیرم و شهرضا با تأمین اعتبار اجرایی آن و جاده در دست اقدام آن اجرایی شود.
مرادی با بیان اینکه مسئولان باید جهت تأمین شبکه برق چاههای کشاورزی عشایر در کانونهای توسعه تبریکیخواه اقدام لازم را انجام دهند، ادامه داد: بر اساس ماده 15 مقرر شده اعتبار مطالعاتی برای مطالعه و طراحی، طرحهای عمرانی، آبی و خاکی در مناطق عشایری از طریق معاونت بهرهبرداری استان اصفهان تأمین شود.
وی از مصوبات امروز این جلسه سخن گفت و بیان داشت: گزارش عملکرد مرتبط با صنایع دستی و گردشگری که در سال جاری انجام شده از طرف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان به استانداری و مدیریت امور عشایر استان اصفهان ارائه شود.
مدیر امور عشایر استان اصفهان با اشاره به اینکه مطابق مصوبه امروز باید مجوز لازم جهت ایجاد اشتغال عشایری کانون توسعه شهسوار مقدار 300 لیتر آب در ثانیه در سد قرهقات صادر شود، گفت: باید مجوز لازم جهت احیاء مطالعات بند خاکی لای خشک فریدونشهر از طریق شرکت آب منطقهای استان صادر شود.
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