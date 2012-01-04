ایجاد 27 هزار شغل در بخش کشاورزی تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پور بصیر در گردهمایی مدیران بخش کشاورزی سراسر کشور در کرج با تشریح طرح توسعه صنایع کشاورزی کشور در راستای اجرای برنامه پنجم توسعه گفت: در این طرح، پروژه های نیمه تمام صنایع کشاورزی دارای مجوز تاسیس از وزارت جهاد کشاورزی که دارای پیشرفت فیزیکی بالای 20 درصد هستند، توسعه و تکمیل می یابند.



پوربصیر با بیان این مطلب که تعداد این واحدها هزار و 371 واحد است، افزود: با اتمام طرحهای نیمه تمام برای 27 هزار و 977 نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.



وی با اشاره به اجرای طرح بازسازی و نوسازی واحدهای صنایع کشاورزی در کشور گفت: به دلیل استهلاک ماشین آلات برخی از واحدهای تولیدی و همچنین پیشرفت تکنولوژی در عرصه ملی و جهانی، بازسازی و نوسازی این قبیل واحدها با در نظر گرفتن اولویتها ضروری است تا تولید آنها هر چه بیشتر اقتصادی شود.



وی افزود: به همین منظور 461 واحد بازسازی و نوسازی خواهند شد که با اجرای این طرح علاوه بر اشتغال موجود در این واحدها برای هزار و 614 نفر اشتغال جدید ایجاد خواهد شد.



پور بصیر در پایان افزود: با اجرای این طرح 7 هزار واحد اشتغال خانواری در کشور ایجاد و در مجموع برای 21 هزار نفر اشتغال فراهم خواهد شد.

