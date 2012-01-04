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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۵۳

با صدور پیامی؛

رضایی در گذشت حاج ذبیح اله بخشی را تسلیت گفت

رضایی در گذشت حاج ذبیح اله بخشی را تسلیت گفت

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور پیامی در گذشت حاج ذبیح اله بخشی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محسن رضایی ، متن این پیام به شرح ذیل است :

انا لله و انا الیه راجعون
 
بسیجی مخلص، ابوالشهیدین آقای حاج ذبیح اله بخشی، چهره نام آشنای جبهه های نبرد، پس از عمری تلاش خالصانه و جهاد در راه خدا، به زیارت معبود شتافت تا پاداش پایمردی ها و صبوری هایش را دریافت کند.
 
نام و یاد حاج بخشی در تاریخ دفاع 8 ساله ماندگار است و همه به یاد داریم که حضور بی ریا و صمیمی او، در هر نقطه ای از جبهه های نبرد، برای رزمندگان اسلام انرژی بخش و روحیه آفرین بود.
 
امروز او در محضر الهی میهمان عزیزان شهید خویش است. برای روح این بسیجی فداکار از درگاه حضرت حق، رحمت و غفران و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسالت می نمایم.
 
کد مطلب 1501465

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