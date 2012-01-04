رضایی در گذشت حاج ذبیح اله بخشی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محسن رضایی ، متن این پیام به شرح ذیل است :

انا لله و انا الیه راجعون

بسیجی مخلص، ابوالشهیدین آقای حاج ذبیح اله بخشی، چهره نام آشنای جبهه های نبرد، پس از عمری تلاش خالصانه و جهاد در راه خدا، به زیارت معبود شتافت تا پاداش پایمردی ها و صبوری هایش را دریافت کند.

نام و یاد حاج بخشی در تاریخ دفاع 8 ساله ماندگار است و همه به یاد داریم که حضور بی ریا و صمیمی او، در هر نقطه ای از جبهه های نبرد، برای رزمندگان اسلام انرژی بخش و روحیه آفرین بود.

امروز او در محضر الهی میهمان عزیزان شهید خویش است. برای روح این بسیجی فداکار از درگاه حضرت حق، رحمت و غفران و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسالت می نمایم.

