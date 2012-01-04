تلاش مخالفان دمشق برای جلب حمایت آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، گروههای مخالف حکومت "بشار اسد" که خود را شورای ملی سوریه (SNC) می نامند در تلاش برای جلب حمایت سازمانهای غیردولتی و دولت آلمان هستند.

بر این اساس این افراد با طرح ادعای نمایندگی از سوی مردم سوریه خواهان حمایت دولت آلمان از فعالیتهای خود بر ضد نظام این کشور شده اند.

این در حالی است که طی ماههای اخیر مردم سوریه بارها با انجام راهپیمایی های گسترده حمایت خود را از رئیس جمهوری این کشور اعلام و از جریانهای معاند ابراز برائت کرده اند.

این گزارش همچنین حاکی است نمایندگان SNC که هم اکنون در برلین به سر می برند بدنبال پشتیبانی گروهها و سازمانهای غیردولتی آلمان از خود هستند.

این اقدام مخالفان حکومت سوریه در پی حمایت برخی کشورهای غربی از جمله فرانسه از آنان انجام می گیرد. "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه در سخنان روز سه شنبه خود بار دیگر دمشق را به سرکوب اعتراضات متهم کرده و مدعی شد که سیاستهای اسد برخلاف خواست مردم این کشور است.